DOLAR
34,06 0%
EURO
38,16 -0,53%
ALTIN
2.832,23 -1,1%
BITCOIN
2.112.537,54 -2,89%

Gazze'de Gıda Krizi: İnsanlar İki Günde Bir Yemek Yiyor

Gazze'deki gıda yardımlarının %83'ü ulaştıramazken, halkın ortalama iki günde bir öğün yemek yediği ifade edildi.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 11:26
Gazze'de Gıda Krizi: İnsanlar İki Günde Bir Yemek Yiyor

Gazze'de Gıda Yetersizliği Alarm Veriyor

Birleşmiş Milletler (BM) ve Norveç Mülteci Konseyi (NRC), Gazze Şeridi'nde devam eden insani durumu ele aldı. UNRWA, 11 aydan fazla süren İsrail saldırıları sonucunda Gazze halkının ortalama iki günde bir öğün yemek yiyebildiğini bildirdi.

Gıda Yardımlarının Ulaşımındaki Sorunlar

Gıda yardımlarının yalnızca <%83'ünün Gazze'ye ulaşamadığı belirtiliyor. Bu durum, yerinden edilmiş 2 milyon Filistinlinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına sebep olmaktadır.

Yetersiz Beslenme ve Çocuklar

Yetersiz beslenme sorununu hafifletmek için UNRWA, ihtiyaç sahibi çocuklara yüksek enerjili bisküviler dağıtmaktadır. Ancak, Gazze'nin durumu içler acısı olup, açlık nedeniyle en az 36 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 bin 500 çocuğun ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu bildirilmektedir.

İnsani Felaket ve Küresel Gıda Krizine Dikkat Çekiliyor

Küresel Gıda Krizine Karşı Küresel Ağ tarafından hazırlanan raporlara göre, Gazze Şeridi, "en şiddetli gıda krizi çeken bölge" olarak tanımlanmaktadır. BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri, Gazze'deki Filistinlilerin kıtanın %80'ini oluşturduğunu belirterek İsrail'i insanlığa karşı işlenen suçlarla suçladı.

İsrail Saldırıları ve Yıkım

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda, en az 41 bin 272 Filistinli yaşamını yitirmiş, 95 bin 551 kişi yaralanmıştır. Enkaz altında hala binlerce insanın bulunduğu ve halkın sığındığı hastaneler ile eğitim kurumlarının hedef alındığı bildirilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep ve Çevresinde Gaziler Günü Törenleri Düzenlendi
2
İsrail Güçleri Batı Şeria'da 35 Filistinliyi Gözaltına Aldı
3
Hindistan'da Dalitlere Yönelik Saldırı: 80 Ev Ateşe Verildi
4
Endonezya'da 6 Milyon Vergi Mükellefinin Verileri Sızdı
5
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Soğuk Savaş Açıklaması
6
Narin Güran Cinayetinde 18 Dakikalık Sır Çözüldü! Kan Donduran İtiraflar Peş Peşe Geldi
7
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş İzmir Valiliği'nde

1.000 TL fatura desteği başladı! 4 faturaya kadar destek sağlanacak

Emekli reformu için tarih verildi! 15 güne kalmadan emekliye müjdeler pat pat gelecek

400.000 TL karşılıksız ödeme almak için hemen e-Devlet'e gidin! Başvurular başladı

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar