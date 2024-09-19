Gazze'de Gıda Krizi: İnsanlar İki Günde Bir Yemek Yiyor

Gazze'de Gıda Yetersizliği Alarm Veriyor

Birleşmiş Milletler (BM) ve Norveç Mülteci Konseyi (NRC), Gazze Şeridi'nde devam eden insani durumu ele aldı. UNRWA, 11 aydan fazla süren İsrail saldırıları sonucunda Gazze halkının ortalama iki günde bir öğün yemek yiyebildiğini bildirdi.

Gıda Yardımlarının Ulaşımındaki Sorunlar

Gıda yardımlarının yalnızca <%83'ünün Gazze'ye ulaşamadığı belirtiliyor. Bu durum, yerinden edilmiş 2 milyon Filistinlinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına sebep olmaktadır.

Yetersiz Beslenme ve Çocuklar

Yetersiz beslenme sorununu hafifletmek için UNRWA, ihtiyaç sahibi çocuklara yüksek enerjili bisküviler dağıtmaktadır. Ancak, Gazze'nin durumu içler acısı olup, açlık nedeniyle en az 36 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 bin 500 çocuğun ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu bildirilmektedir.

İnsani Felaket ve Küresel Gıda Krizine Dikkat Çekiliyor

Küresel Gıda Krizine Karşı Küresel Ağ tarafından hazırlanan raporlara göre, Gazze Şeridi, "en şiddetli gıda krizi çeken bölge" olarak tanımlanmaktadır. BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri, Gazze'deki Filistinlilerin kıtanın %80'ini oluşturduğunu belirterek İsrail'i insanlığa karşı işlenen suçlarla suçladı.

İsrail Saldırıları ve Yıkım

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda, en az 41 bin 272 Filistinli yaşamını yitirmiş, 95 bin 551 kişi yaralanmıştır. Enkaz altında hala binlerce insanın bulunduğu ve halkın sığındığı hastaneler ile eğitim kurumlarının hedef alındığı bildirilmektedir.