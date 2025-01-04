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Gazze'de Hastane Kalmadı: İnsanlık Dramı Sürüyor

Gazze'nin kuzeyinde, hasta ve yaralılar için hastane kalmadığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı, durumu eleştirerek uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 21:47
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 21:47
Gazze'de Hastane Kalmadı: İnsanlık Dramı Sürüyor

Gazze'de Hastane Kalmadı

İsrail'in devam eden soykırımı nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hasta ve yaralılara hizmet verecek hastane kalmadığı ifade edildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde bulunan Endonezya Hastanesi'nin hizmet dışı bırakıldığı ve artık hastalara bakım sağlamadığı belirtildi.

Üç Hastane Yıkıldı

Açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan, Beyt Hanun ve Endonezya olmak üzere toplam üç devlet hastanesinin İsrail tarafından yıkıldığı ve hizmet veremediği vurgulandı. Bu durum, özellikle savaş koşulları altında zor bir hayat mücadelesi veren Filistinliler için büyük bir sıkıntı yaratıyor.

Uluslararası Topluma Çağrı

Sağlık hakkının tüm yasalar ve sözleşmelerle güvence altına alındığına dikkat çeken sağlık bakanlığı, uluslararası topluma çağrıda bulundu. Açıklamada, ölüme mahkum edilen çocuklar, hamile kadınlar, hastalar ve yaralılar için bu hakkın yeniden sağlanması adına İsrail'e baskı yapılması gerektiği ifade edildi.

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