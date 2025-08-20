Gazze'de İsrail Saldırıları: 44 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'de İsrail saldırılarında 44 Filistinli yaşamını yitirdi

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda; zorla yerinden edilenlerin kaldığı çadır ve evleri ile insani yardım bekleyenleri hedef aldı.

Saldırılarda öne çıkan can kaybı ve yaralanmalar

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesinde sivillerin bulunduğu bir alana düzenlenen saldırıda bir anne ve çocuğu hayatını kaybetti.

Güneydeki Han Yunus'ta, yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir çadırın hedef alındığı hava saldırısında biri çocuk olmak üzere 3 Filistinli hayatını kaybetti; çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda zorla yerinden edilenlerin bulunduğu çadır vuruldu; saldırıda karı-koca ve üç çocuk dahil olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirdi.

İslam Üniversitesi yakınlarındaki bir çadırın vurulduğu saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Kuzeydeki Cibaliya Nezle beldesinde bir eve düzenlenen hava saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Zeytun ve Sabra mahallelerindeki saldırılar

İsrail ordusu, Zeytun ve Sabra mahallelerinde sivillere ait evleri bombalamaya ve yıkmaya devam ediyor. Kentin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde bir evin bombalanması sonucu 2 çocuk yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Zeytun Mahallesi'nde zorla yerinden edilenlerin kaldığı bir vakıf binası hedef alınırken, saldırıda aynı aileden 4 Filistinli öldü ve çok sayıda kişi yaralandı. Gazze Şeridi'ni kademeli olarak yeniden işgal etme planı kapsamında, 11 Ağustos'tan bu yana Zeytun Mahallesi'nde katliam, zorla yerinden etme ve ev yıkımları sürüyor.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki saldırılar

Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde insani yardım bekleyenlerin üzerine İsrail askerleri tarafından ateş açıldı; saldırıda 8 Filistinli hayatını kaybetti.

Ayrıca kampta helikopterle bir daire bombalandı; bu saldırıda 1 Filistinli öldü, yaralananlar oldu. Kampın batısında bir evin bombalanmasında biri çocuk olmak üzere 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Fırın yakınlarındaki bir evin hedef alındığı saldırıda da 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Güneyde Han Yunus'a yönelik saldırılar

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir Filistinli aileye ait evin havadan vurulması sonucu 1 kadın ve 2 çocuk yaşamını yitirdi; çocuklardan birinin bebek olduğu kaydedildi.

Mevasi bölgesinde bulunan Hilal Sahra Hastanesi yakınlarındaki yerinden edilmiş kişilerin barındığı çadır, insansız hava aracıyla hedef alınarak 12 Filistinli yaralandı. Mevasi'deki bir diğer hava saldırısında ise 6 Filistinli daha hayatını kaybetti.

Genel tablo olarak Gazze'nin farklı bölgelerinde çadırlar, sivil konutlar ve insani yardım bekleyenlerin bulunduğu alanların hedef alınması sonucu can kayıpları ve yaralanmalar artarken, bölgede yaşayan sivillerin güvenliğinin sağlanması için acil önlemler gerekliliği öne çıkıyor.