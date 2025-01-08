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Gazze'de İsrail Saldırıları: Can Kaybı 45,936'ya Ulaştı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında can kaybının 45 bin 936'ya çıktığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 13:16
Gazze'de İsrail Saldırıları: Can Kaybı 45,936'ya Ulaştı

İsrail'in Gazze Saldırıları Devam Ediyor

İsrail, tam 460 gündür Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, can kaybı sayısını 45,936 olarak açıkladı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan gelen bilgilere göre, saldırılar sonucu yaralı sayısı ise 109,274 kişiye ulaştı.

Son 24 Saatte Yaşanan Kayıplar

Son 24 saatte İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde dört farklı bölgede gerçekleştirdiği 6 katliamda 51 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ayrıca, 78 kişi de yaralandı.

Yardım Ekiplerinin Engelleri

Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamada, hâlâ enkazlar altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu belirtildi. Ancak, İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlileri cenazelere ulaşamadı.

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