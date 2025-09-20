Gazze'de İsrail Saldırılarında 13 Filistinli Öldü; Şifa Müdürünün Ailesine Saldırı

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında aralarında iki çocuk olmak üzere 13 Filistinli hayatını kaybetti; Şifa Hastanesi Müdürü Ebu Silmiyye'nin kardeşine ait ev vuruldu.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 11:43
Gazze'de İsrail Saldırılarında 13 Kişi Hayatını Kaybetti

Saldırılarda yerinden edilenler ve sivil hedefler vuruldu

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridinde düzenlediği saldırılarda, aralarında 2 çocukın da bulunduğu 13 Filistinliin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıkları, ordunun yaklaşık iki yıldır bombaladığı bölgedeki yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı sığınma merkezlerini ve sivil yerleşimleri de hedef almaya devam ettiğini aktardı.

Saldırıların ayrıntıları

Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir grup vatandaşa yönelik saldırıda en az 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Kuzeydeki Gazze kentinde bir evin bombalanması sonucu en az 4 kişi öldü.

Gazze kentindeki Yermuk Stadyumu yakınlarında yerinden edilenlerin kaldığı sığınma merkezine düzenlenen saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Güneydeki Sabra Mahallesinde toplanan bir grubu hedef alan saldırıda bir Filistinli kadın yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

Kentin güneyindeki İslam Üniversitesi yerleşkesi yakınlarında yerinden edilenlerin çadırlarına düzenlenen saldırılarda çok sayıda kadın ve çocuk yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının gece boyunca Tel el-Hava Mahallesindeki birçok evi bombaladığı, sabah saatlerinden itibaren de evleri patlayıcılarla havaya uçurmaya devam ettiği bildirildi.

Şifa Hastanesi Müdürü Ebu Silmiyye'nin yakınları hedef alındı

Hastane kaynakları, İsrail ordusunun Gazze kentindeki eş-Şati Mülteci Kampında bir eve düzenlediği saldırıda 5 sivilin hayatını kaybettiğini aktardı. Vurulan evin Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye'nin kardeşine ait olduğu belirtildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, yazılı açıklamada saldırıda Ebu Silmiyye'nin kardeşi ve çocuklarının yaşamını yitirdiğini, Ebu Silmiyye'nin ise bu sırada Şifa Hastanesi'nde görev başında bulunduğunu bildirdi.

Olaylarla ilgili sağlık yetkililerinden gelen bilgiler, bölgedeki sivil kayıpların ve yaralanmaların artmaya devam ettiğini gösteriyor.

