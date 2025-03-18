Gazze'de İsrail Saldırılarında Can Kaybı 326'ya Ulaştı

Gazze'de Acı Bilançolar

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan alınan son bilgilere göre, İsrail'in sabah saatlerinde ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 326 kişi hayatını kaybetti.

Yapılan yazılı açıklamada, saldırılar sonucu hayatını kaybeden kişilerin naaşlarının hastanelere ulaştığı belirtildi. Ayrıca, enkaz altında hâlâ çok sayıda kişinin bulunduğu ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği duyuruldu.

Ağır Yaralıların Sayısı Artıyor

Sağlık Bakanlığı, daha önceki açıklamasında, yaklaşık 440 yaralının hastanelere sevk edildiğini ve aralarındaki bazıların durumunun ağır olduğunu ifade etti.

İsrail ordusunun 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesin ardından bu sabah Gazze'ye yoğun bir saldırı başlattığı kaydedildi. Saldırılarda, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları, sığınma alanları ve sivillerin evleri hedef alındı.

Saldırıların Ardındaki İsimler

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, bu saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla gerçekleştirildiği belirtildi. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği beş saatlik saldırılarda ölenlerin ve enkaz altında kaybolanların sayısının 322'yi aştığı bildirildi.