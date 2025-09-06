Gazze'de İsrail Saldırısı Hamza Bebeği Anne ve Babasız Bıraktı

Saldırı ve kurtarma

İsrail'in Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınlarındaki bir çadıra 4 Eylül'de düzenlediği hava saldırısından sağ kurtulan tek kişi, annesinin karnından ameliyatla çıkarılan Hamza er-Rubai oldu. Saldırıda annenin ve babanın hayatını kaybetmesiyle Hamza, ailede geride kalan tek isim kaldı.

İsrail ordusunun Gazze kentini işgal etme ve yerleşimleri güneye sürmeyi amaçlayan "Gideon'un Savaş Arabaları 2" planı kapsamında devam eden saldırılardan biri olarak kayıtlara geçti.

Ailenin geçmiş travması ve güncel kayıp

Aile, bir yıl önce evlerine düzenlenen saldırıda üç çocuğunu (5, 8 ve 10 yaşlarında) kaybetmiş ve daha sonra çadırlarda yaşamaya başlamıştı. Bu kez Şifa Hastanesi civarındaki saldırıda 9 aylık hamile anne Deyana er-Rubai ile eşi Ömer er-Rubai yaşamını yitirdi; annenin karnındaki fetüs ameliyatla alındı.

Doktorun açıklaması

El-Hilu Hastanesi Pediatri ve Yenidoğan Bölümü doktoru Ziyad Seyyid el-Mısri, Şifa Hastanesi'nden kendilerine 'bir annenin ağır yaralandığı, onun ve karnındaki bebeğin kurtarılması için acilen ameliyata alınması gerektiği' yönünde bir telefon geldiğini, annenin ameliyat sırasında hayatını kaybettiğini ve bebeğin kurtarıldığını bildirdi.

Doktor Mısri, bebeğin annesinin kalbinin durmasından kaynaklanan bir solunum sıkıntısı sendromu yaşadığını, ancak verilen oksijen desteğiyle durumunun şu an stabil olduğunu belirtti. Mısri, "Bu ilk değil. Hamile kadınlar son aylarında bu tür saldırılara uğradıklarında genelde karşılaştığımız bir durum." ifadelerini kullandı.

Babaanne ve ailenin duyguları

Bebeğin babaannesi Mudellele er-Rubai (55), saldırıda oğulları Ömer ile gelinini kaybettiklerini ve derin üzüntü yaşadıklarını anlattı. Babaanne, aile isteğiyle bebeğe Hamza adını verdiklerini söyledi ve ailenin trajedisini şu sözlerle dile getirdi:

"(Baba Ömer) Her gün eşine 'Ne zaman doğacak ne zaman oğlumuzun büyüdüğünü göreceğiz?' diyordu. Doğum için gün ve saatleri sayıyordu. Eşyalarını hazırlamışlardı. Ama oğlunun doğumunu göremedi. Aileden tek kurtulan Hamza oldu."

Yalnız kalan bebek ve aile umudu

Babaanne Mudellele, son iki yılda iki oğlunu, onların eşlerini ve altı torununu kaybettiğini belirtti. Savaşın sona ermesini ve çocukların güven içinde büyümesini istediklerini söyledi. Hamza'nın yapayalnız kalışına ilişkin duygularını ise şöyle özetledi:

"Bu çocuğun günahı ne? Neden anne ve babasız kaldı? Dünyaya geldi ama ne anne gördü ne de baba. Babası da gitti, annesi de 3 kardeşi de. Hamza da yetim kaldı."

Yaşları ilerlemiş olmalarına rağmen halalarının Hamza'ya bakacağını ifade eden babaanne, "İnşallah Allah bize sağlık sıhhat verir de onu babası ve amcaları gibi yetiştiririz." dedi. Küçük Hamza şu an El-Hilu Hastanesi'nde tedavi görüyor.