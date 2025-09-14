Gazze'de Kıtlık: 24 Saatte 2 Kişi Daha Açlıktan Öldü

Sağlık Bakanlığı: 7 Ekim'den bu yana 422 ölüm

Gazze Şeridi'nde, İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle yaşanan kıtlık koşullarında son 24 saatte 2 Filistinli daha açlık ve yetersiz beslenme sonucu hayatını kaybetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan yaşamını yitirenlerin sayısı 145'i çocuk olmak üzere 422'ye çıktı.

Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), Gazze kentinde 22 Ağustos'ta "kıtlık durumu" ilan etmiş; IPC verilerine göre o tarihten bu yana Gazze kentinde 30'u çocuk olmak üzere 144 kişi açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yerel ve uluslararası gözlemciler, İsrail'in uyguladığı ablukayı ve saldırıları eleştirerek, Gazze'de açlık ve susuzluğun "silah olarak kullanıldığını" belirtiyor.

İsrail ordusu, sivil altyapıyı hedef alarak Gazze'nin %88'ini tahrip etti; yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu bölgede, sürgün ve saldırılar sonucu yerinden edilenlerin sayısı 2 milyona ulaştı. Birçok kişi defalarca yerinden edildi.

Yerinden edilen Filistinliler, temel malzemelerden yoksun koşullarda derme çatma çadırlarda ya da aşırı kalabalık okullarda yaşam mücadelesi veriyor; hijyen eksikliği nedeniyle bulaşıcı hastalıkların yayıldığı bildiriliyor.

İsrail ordusunun düzenlediği günlük saldırılar, yerinden edilenlerin barındığı çadırlar ve sivil noktaları hedef almayı sürdürüyor ve insani yardım girişimleri sıkı ablukayla kısıtlanıyor.