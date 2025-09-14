Gazze'de Kıtlık: 24 Saatte 2 Kişi Daha Açlıktan Öldü

Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2 kişi açlıktan öldü; 7 Ekim 2023'ten bu yana ölü sayısı 145'i çocuk olmak üzere 422'ye yükseldi.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 12:24
Gazze'de Kıtlık: 24 Saatte 2 Kişi Daha Açlıktan Öldü

Gazze'de Kıtlık: 24 Saatte 2 Kişi Daha Açlıktan Öldü

Sağlık Bakanlığı: 7 Ekim'den bu yana 422 ölüm

Gazze Şeridi'nde, İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle yaşanan kıtlık koşullarında son 24 saatte 2 Filistinli daha açlık ve yetersiz beslenme sonucu hayatını kaybetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan yaşamını yitirenlerin sayısı 145'i çocuk olmak üzere 422'ye çıktı.

Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), Gazze kentinde 22 Ağustos'ta "kıtlık durumu" ilan etmiş; IPC verilerine göre o tarihten bu yana Gazze kentinde 30'u çocuk olmak üzere 144 kişi açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yerel ve uluslararası gözlemciler, İsrail'in uyguladığı ablukayı ve saldırıları eleştirerek, Gazze'de açlık ve susuzluğun "silah olarak kullanıldığını" belirtiyor.

İsrail ordusu, sivil altyapıyı hedef alarak Gazze'nin %88'ini tahrip etti; yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu bölgede, sürgün ve saldırılar sonucu yerinden edilenlerin sayısı 2 milyona ulaştı. Birçok kişi defalarca yerinden edildi.

Yerinden edilen Filistinliler, temel malzemelerden yoksun koşullarda derme çatma çadırlarda ya da aşırı kalabalık okullarda yaşam mücadelesi veriyor; hijyen eksikliği nedeniyle bulaşıcı hastalıkların yayıldığı bildiriliyor.

İsrail ordusunun düzenlediği günlük saldırılar, yerinden edilenlerin barındığı çadırlar ve sivil noktaları hedef almayı sürdürüyor ve insani yardım girişimleri sıkı ablukayla kısıtlanıyor.

İLGİLİ HABERLER

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İBB Meclisi'nde Toplu Ulaşım Zammı Komisyona Sevk Edildi
2
Ankara Gölbaşı'nda Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
3
Demircan: Küresel Sumud Filosuna Katılım Komitenin Kararı
4
Van Çaldıran'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 1 Ölü, 5 Yaralı
5
Gürsel Tekin'den CHP İstanbul İl Başkanlığı Önünde Sert Uyarı: 'Suskunluğumuz Korkaklık Değil'
6
Kayseri'de Misafirini Bıçaklayan Ev Sahibi Gözaltında
7
Elazığ'da otoparka pompalı tüfekle ateş: 1 kişi yaralandı

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye