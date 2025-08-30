DOLAR
Gazze'de kıtlık alarmı: Açlıktan ölenler 332'ye yükseldi

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle Gazze'de kıtlık derinleşiyor; açlıktan ölenlerin sayısı son 24 saatte 10 artarak 124'ü çocuk, 332'ye yükseldi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 12:02
İsrail'in saldırıları ve ablukası insani krizi ağırlaştırıyor

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde, açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 10 artarak 124’ü çocuk, 332’ye yükseldi.

Bölgedeki insani tablo giderek ağırlaşıyor. Sağlık kuruluşları ve saha çalışanları, gıda, su ve temel tıbbi malzeme eksikliğinin yaşamları tehdit ettiğini bildiriyor.

Yetkililer ve uluslararası aktörler, acil insani yardımın erişiminin sağlanmasının ve sivillerin korunmasının önemine dikkat çekiyor. Gelişmeler, Gazze'deki krizin boyutlarını daha da görünür kılıyor.

