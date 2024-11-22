Gazze'de Konserve İle Zehirlenme: 15 Çocuk ve Bir Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Gazze'de Trajik Zehirlenme Olayı

Gazze kenti doğusunda İsrail ordusunun bıraktığı konserve yiyecekleri yiyen 15 çocuk ve bir kadın zehirlendi. Olayla ilgili Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'İsrail işgal ordusunun Gazze kentindeki Şucaiyye Mahallesi doğusunda daha önce düzenlediği kara saldırıları esnasında geride bıraktığı konserve yiyecekleri yiyen 15 çocuk ve bir kadın zehirlendi.' bilgisi paylaşıldı.

Tehlikeli Gıda Uyarısı

Açıklamada, Filistinlilerin bulabilecekleri her türlü konserve yiyecek veya gıdayı, özellikle de süt ürünlerini yemenin tehlikesi konusunda uyarıldığı belirtildi. Aynı zamanda, İsrail ordusunun, yiyecekleri kasıtlı olarak bırakabileceği ve bu şekilde yiyenlere zarar vermeye çalışabileceği iddialarına dikkat çekildi.

Ölü ve Yaralı Sayıları Artıyor

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 17 bin 492'si çocuk ve 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 56 Filistinli yaşamını yitirdi. 104 bin 268 kişi de yaralandı. Ayrıca, enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu ve halkın sığındığı hastane ile eğitim kurumlarının hedef alınarak sivil altyapının tahrip edildiği kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.