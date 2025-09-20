Gazze'de Kuveyt Sahra İhtisas Hastanesi Planlı Ameliyatları Durdurdu

Yayın Tarihi: 20.09.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 17:18
Gazze Şeridi'nin güneybatısında, yaklaşık 1 milyon Filistinlinin yaşadığı El-Mevasi bölgesinde hizmet veren Kuveyt Sahra İhtisas Hastanesi, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle planlı ameliyatları durdurduğunu açıkladı.

Hastanenin açıklaması

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada hastanenin kaynak yetersizliği yüzünden yalnızca acil ve hayatı tehdit eden vakalara müdahale edileceği vurgulandı. Açıklamada yer alan ifadenin tamamı şöyle: "Tüm planlı ameliyatları durdurmak zorunda kaldığımızı ve sadece hayat kurtarıcı ameliyatlarla yetineceğimizi üzülerek duyuruyoruz."

Nedenleri ve etkileri

Hastane yetkilileri, uygulamanın nedenleri arasında ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısının devam etmesi, ekipman ve malzemelerin son iki yılda eskimesi ile anestezi ilaçları, tıbbi solüsyonlar, sterilizasyon malzemeleri ve temel cerrahi aletler dahil olmak üzere önemli eksiklikler olduğunu belirtti.

Yetkililer, bu zorunlu kararın yaklaşık iki yıldır süren saldırılar ve aylardır kapalı olan sınır kapıları nedeniyle Gazze Şeridi'ne tıbbi malzeme, ekipman ve ilaç girişinin engellenmesinin bir sonucu olduğunu kaydetti.

Uluslararası çağrı

Açıklamada ayrıca, İsrail'in 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne saldırıları yeniden başlatmasından bu yana yapılan çağrılara rağmen hastanenin artan ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli yardımı almadığına dikkat çekildi. Ameliyatların durdurulmasının binlerce yaralı ve hasta için büyük tehlike oluşturduğu uyarısı yapıldı.

Hastane, ilgili makamlara ve uluslararası kuruluşlara gerekli ilaç ve tıbbi malzemelerin ulaştırılması ve hastanenin operasyonel giderlerinin karşılanması için insani koridorların açılmasını sağlamaya çağırdı.

