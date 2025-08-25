Gazze'de Nasır Hastanesi'ne Hava Saldırısı: 4 Gazeteci Dahil 15 Ölü

Olayın ayrıntıları

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nin 4. katına düzenlediği hava saldırısında, ilk belirlemelere göre 4'ü gazeteci olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yerel kaynaklar, ordunun hastanenin 4. katına iki ayrı hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. İlk saldırının ardından ilk yardım ekiplerinin ölü ve yaralıları çıkarmaya çalıştığı sırada ikinci saldırının gerçekleştirildiği aktarıldı.

Ölen gazeteciler ve durum

Saldırıda ölen gazeteciler arasında Reuters foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP dahil çeşitli medya kuruluşlarında görev yapan Meryem Ebu Dekka ile ABD merkezli NBC News'ten gazeteci Muaz Ebu Taha bulunuyor.

İlk açıklamalarda öldüğü belirtilen Reuters kameramanı Hatem Ömer'in ise ağır yaralı olduğu aktarıldı.

Yerel yetkililerin açıklaması

Filistin Sivil Savunma Teşkilatı, saldırıda biri itfaiye eri olmak üzere 11 Filistinli'nin yaşamını yitirdiğini ve enkazdan yaralıları kurtarmaya çalışan 7 itfaiye erinin yaralandığını bildirdi.

Olayla ilgili doğrulama ve soruşturma çalışmaları devam ediyor.