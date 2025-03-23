Gazze'de Ölü ve Yaralı Sayısı Nüfusun Yüzde 7'sine Ulaştı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralı sayısı, toplam nüfusun yüzde 7'sini oluşturuyor.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 18:22
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 18:22
Gazze'de Ölü ve Yaralı Sayısı Nüfusun Yüzde 7'sine Ulaştı

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda kaydedilen ölü ve yaralı sayısının, toplam nüfusun %7'sini oluşturduğu bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, 2.4 milyonluk Gazze'de nüfusun %7'si doğrudan bu saldırılardan etkilendi. Bakanlık Genel Müdürü Münir el-Burş, Gazze'de can kaybının 50 bini aştığını ifade ederek, "Gazze Şeridi'ndeki toplam nüfusun yaklaşık %7'si, ölü veya yaralı olarak soykırımın kurbanı oldu," dedi.

Burş, yaralanan 113 bini aşkın kişinin 25 binden fazlasının rehabilitasyona ve uzun vadeli tedaviye ihtiyaç duyduğunu; ampute edilen 4 bin 700 kişiden ise 850'sinin çocuk olduğunu vurguladı.

Gazze'deki durumun daha da kötüleşeceği uyarısında bulunan Burş, İsrail'in sağlık ve insani işlerin yürütülmesine uyguladığı kapsamlı ablukaya dikkat çekti. "Gazze'deki hastaneler çok yüksek sayıdaki yaralılarla baş edemiyor," dedi.

İsrail ordusu, ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını yeniden başlattı. 19 Ocak'ta başlayan ateşkesten bu yana, 670'den fazla Filistinli, çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere hayatını kaybetti; 1200'den fazla kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 21 olarak bildirildi. Yaralı sayısı ise 113 bin 274'e yükseldi.

Hamas ise, İsrail'in ateşkese uymadığını belirterek, "İsrail, arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmedi ve Gazze'de Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattı," açıklamasında bulundu.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatılması dikkat çekti.

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