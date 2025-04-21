Gazze'de Ölümcül Tehlike: Patlamamış Mühimmatlar Arasında Yaşayan Filistinliler

Gazze'de Patlamamış Mühimmatların Tehdidi

İsrail'in Gazze kentinin doğu bölgelerinden kaçan yüzlerce Filistinli, Arafat Polis bölgesinde tehlikeli bir yaşam sürüyor. Süregelen saldırılar nedeniyle bu bölge, göç eden siviller için geçici sığınak haline gelirken, patlamamış mühimmat bu insanların hayatını tehdit ediyor.

Mervan İyad'ın Yürek Burkan Hikayesi

Gazze kentinin doğusunda yer alan Şucaiyye Mahallesi'nden göç etmek zorunda kalan Mervan İyad, “Burası yaşamak için uygun bir yer değil. Etrafta patlamamış mühimmat var” diyerek bu alanın ne kadar güvensiz olduğunu vurguladı.

Tehditi Hissettiren Diğer Filistinliler

Şucaiyye Mahallesi'nden göç eden Sami el-Garabli ise, “Burada etrafımız patlamamış bombalarla dolu, akıbetimiz ne olacak Allah bilir” diyerek yaşadıkları korkuyu dile getirdi.

İhtiyaçlar Karşılanamıyor

Adını vermek istemeyen bir kadın, eşini savaşta kaybettikten sonra çocuklarına tek başına bakmaya çalıştığını belirtti. “Gıda ve hijyen malzemeleri yetersiz. Çocuklar temel besin maddelerinden yoksun” diyen kadın, durumlarının ne kadar kötü olduğunu ifade etti.

Patlamamış Mühimmatların Sayısı Giderek Artıyor

Gazze'deki polis teşkilatı sözcüsü Albay Muhammed ez-Zerka, 17 Mart'ta yaptığı açıklamada, Gazze'de patlamamış mühimmat sayısının 30 bini aştığını açıkladı. Zerka, bu mühimmatların sivillerin hayatı için büyük tehlike oluşturduğunu ve etkili bir önlem alabilmek için daha fazla eğitilmiş insana ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Sonuçlar ve İstatistikler

İsrail ordusunun yeniden başlattığı saldırılar, 1574 Filistinlinin hayatını kaybetmesine ve 4115 kişinin yaralanmasına neden oldu. 7 Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarda ise toplam can kaybı 50,944'e ulaştı.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları tüm şiddetiyle devam ederken, saldırı alanlarından kaçan sivillerin sığındıkları bölgelerdeki patlamamış füze ve mühimmatlar büyük tehdit oluşturuyor. İsrail'in Gazze kentinin doğu bölgelerinden sürdüğü yüzlerce Filistinli, sığındıkları alanda patlamamış mühimmatlarla iç içe tehlikeli bir yaşam sürüyor. Gazze kentindeki Arafat Polis bölgesi, İsrail'in tahliye uyarısı sonrası kentin Şucaiyye Mahallesi ile doğu bölgelerinden göç etmek zorunda kalan yüzlerce Filistinli için geçici sığınak haline geldi. Ancak bölgede adım başı rastlanan patlamamış mühimmatlar dikkati çekiyor.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları tüm şiddetiyle devam ederken, saldırı alanlarından kaçan sivillerin sığındıkları bölgelerdeki patlamamış füze ve mühimmatlar büyük tehdit oluşturuyor. İsrail'in Gazze kentinin doğu bölgelerinden sürdüğü yüzlerce Filistinli, sığındıkları alanda patlamamış mühimmatlarla iç içe tehlikeli bir yaşam sürüyor. Gazze kentindeki Arafat Polis bölgesi, İsrail'in tahliye uyarısı sonrası kentin Şucaiyye Mahallesi ile doğu bölgelerinden göç etmek zorunda kalan yüzlerce Filistinli için geçici sığınak haline geldi. Ancak bölgede adım başı rastlanan patlamamış mühimmatlar dikkati çekiyor.