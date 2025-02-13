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Gazze'de Patlama: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Gazze'de meydana gelen patlamada 14 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi. Olayın nedeni ise İsrail ordusunun hava saldırısı iddialarıyla birleşiyor.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 20:15
Gazze'de Patlama: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Gazze'de Patlama: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde gerçekleşen bir patlamada 14 yaşındaki bir Filistinli çocuk hayatını kaybetti. Olay, El-Bureyc Mülteci Kampı bölgesinde meydana geldi.

Patlama ve Hava Saldırısı İddiaları

Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, patlama İsrail ordusuna ait bir füzenin infilak etmesi nedeniyle gerçekleşti. Öte yandan, İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesiminden ülkeye doğru ateşlenen bir roketin düştüğünü öne sürdü.

Askeri kaynaklar, patlayıcı maddenin ateşlendiği rampanın hava saldırısıyla hedef alındığını iddia ediyor. Ancak Filistin makamları, hava saldırısında herhangi bir can kaybı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapmadı.

Patlayıcı Mühimmat Tehdidi

Gazze Şeridi'nde İçişleri Bakanlığına bağlı patlayıcı mühendislik ekipleri, ateşkesin başladığı 19 Ocak'tan, İsrail ordusunun bıraktığı kalıntıları etkisiz hale getirme çalışmalarını sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler Mayın Eylem Servisi Direktörü Luke İrving, 29 Ocak tarihinde düzenlediği basın toplantısında, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da patlamamış mühimmatların oluşturduğu tehlike konusunda uyarıda bulunmuştu.

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