Gazze'de Sağlık Krizi Derinleşiyor: İlaç ve Tıbbi Malzeme Eksikliği Devam Ediyor

Gazze'de ateşkes sağlansa da sağlık altyapısının büyük ölçüde tahrip olması nedeniyle hastaneler hizmet veremez durumda. Binlerce yaralı, tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle tedavi edilemiyor.

Gazzeli tıp öğrencisi Ezzeddin Lulu, sağlık krizini anlatarak, "Ateşkes geçici bir soluk oldu ama sağlık sistemi çökmüş durumda. İnsanlar evlerine dönmeye çalışıyor ancak birçok hastane yıkılmış, ilaçlar tükenmiş ve yaralılar tedavi edilmeyi bekliyor" dedi.

Lulu, Gazze’de en acil ihtiyaç duyulan malzemelerin arasında acil ilaçlar, cerrahi ekipman ve travma bakım gereçleri olduğunu ve şu an bunlara ulaşamadıklarını belirtti. O, "İzin verilen yardımlar, 2 milyon insanın ihtiyacını karşılamak için yeterli değil. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalar için gerekli ilaçlar tükenmiş durumda" şeklinde konuştu.

Bölgedeki hastaneler, altyapı tahribatı nedeniyle hizmet veremez hale gelirken, birçok doktor ve sağlık çalışanı da yetersiz ekipman nedeniyle hastalara müdahale edemiyor. Samir Vakfı adını verdiği tıbbi yardım vakfını da kurarak, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir olmasını sağlamaya çalıştığını belirten Lulu, "Ailem hala enkaz altında ve onları kurtaracak ekipman bile yok" dedi.

Lulu, uluslararası topluma seslenerek, "Gazze sadece bir savaş alanı değil, burada hayalleri ve umutları olan insanlar yaşıyor. Dünyanın desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Gençler arasında dayanışmayı artırmak için kurduğu Samir Vakfı, savaş ortamında gençlerin sağlık hizmetlerine katkı sağlaması için bir dayanışma modeli oluşturuyor. Tıp öğrencilerinin gönüllü olarak hastanelerde çalıştıklarını ifade eden Lulu, yardım kuruluşlarına da çağrıda bulunarak, "Acil tıbbi yardımların hızla Gazze’ye ulaşması gerekiyor. Aksi takdirde daha fazla insan hayatını kaybedecek" dedi.