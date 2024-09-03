Gazze'de Saldırılar Devam Ediyor: Bir Bebek Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırıları Sürüyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, "güvenli bölge" olarak belirlenen alanda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırlara hava saldırıları düzenledi. Bu saldırılar sonucunda biri bebek olmak üzere toplamda iki kişi yaşamını yitirdi.

Saldırı Detayları

Hastane kaynaklarından edinilen bilgilere göre, saldırı El-Mevasi bölgesindeki çadırlara gerçekleştirildi. Saldırıda Filistinli bir genç ile bir bebek hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralanmış durumda. Yerel kaynaklar, saldırı yapılan yerin daha önce güvenli bölge olarak ilan edildiğini vurguladı.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Bölgedeki görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze'nin çeşitli bölgelerine, özellikle Deyr el-Belah ve Zeytun Mahallesi'ne yönelik birçok sivil hedefe saldırılar gerçekleştirdiğini bildirdi.

7 Ekim'den Bu Yana Yaşananlar

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023'te İsrail'e kapsamlı bir saldırı düzenleyerek, kutsal değerlere yönelik ihlallere karşı yanıt verme amacı güttüklerini açıkladı. Bu saldırılar sonucunda İsrail, 1200 vatandaşının yaşamını yitirdiğini ve 5 bin 132 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İnsani Kriz Boyutlanıyor

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucunda, en az 40 bin 786 Filistinli, bunun yanı sıra 16 bin 673’ü çocuk ve 11 bin 269’u kadın olmak üzere yaşamını yitirdi. Saldırılar sırasında sivil altyapılar hedef alınarak hastane ve eğitim kurumları da tahrip edilmektedir.

Askeri Kayıplar ve İnsani Araçlar

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana 705 askerinin öldüğünü ve 4 bin 401 askerin yaralandığını bildirdi. 24 Kasım 2023'te başlayan ve uzatılan "insani ara" döneminde ise 81 İsrailli ve 240 Filistinli karşılıklı olarak serbest bırakıldı.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Durum

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail güçleri ile yerleşimciler tarafından yapılan saldırılarda 681 Filistinli hayatını kaybetmiştir.