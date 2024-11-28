Gazze'de Saldırılar Devam Ediyor: Can Kaybı 44 Bin 330’a Ulaştı

Gazze'deki Can Kaybı Alarm Veriyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar, gün geçtikçe can kaybını artırıyor. Son alınan bilgilere göre, 44 bin 330 kişi yaşamını yitirirken, yaralı sayısı ise 104 bin 933'e yükseldi.

Son 24 Saatteki Kayıplar

Son 24 saatte yapılan saldırılarda 48 kişi hayatını kaybederken, 53 kişi de yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze’nin farklı bölgelerinde gerçekleştirdiği üç katliam belirtildi.

Sağlık Ekiplerine Engellemeler

Açıklamada, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu fakat İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı ifade edildi.

Gazze'deki bu durum, uluslararası düzeyde endişe yaratmaya devam ediyor ve bölgedeki insani kriz derinleşiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.