DOLAR
34,6 0,12%
EURO
36,6 -0,1%
ALTIN
2.939,48 -0,07%
BITCOIN
3.299.467,47 1%

Gazze'de Saldırılar Devam Ediyor: Can Kaybı 44 Bin 330’a Ulaştı

İsrail'in 419 gündür süren saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 330'a yükseldi.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 17:40
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 17:40
Gazze'de Saldırılar Devam Ediyor: Can Kaybı 44 Bin 330’a Ulaştı

Gazze'deki Can Kaybı Alarm Veriyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar, gün geçtikçe can kaybını artırıyor. Son alınan bilgilere göre, 44 bin 330 kişi yaşamını yitirirken, yaralı sayısı ise 104 bin 933'e yükseldi.

Son 24 Saatteki Kayıplar

Son 24 saatte yapılan saldırılarda 48 kişi hayatını kaybederken, 53 kişi de yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze’nin farklı bölgelerinde gerçekleştirdiği üç katliam belirtildi.

Sağlık Ekiplerine Engellemeler

Açıklamada, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu fakat İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı ifade edildi.

Gazze'deki bu durum, uluslararası düzeyde endişe yaratmaya devam ediyor ve bölgedeki insani kriz derinleşiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'ın Gazze Açıklamasına Değerlendirme
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze için Ateşkes Vurgusu
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umman ile Enerji İşbirliği Açıklaması
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umman ile Ticaret Hedefi: 5 Milyar Dolar
5
Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi Görüşmesi: Meclis Başkanı Berri ve Fransız Temsilci Le Drian Buluştu
6
İsrail Ordusu Lübnan'ın Güneyine Hava Saldırısı Düzenledi
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Açıklaması: Barış İçin Her Şey Yapılacak

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı