Gazze'de Saldırılar Sürüyor: 43 Bin 163 Can Kaybı

Gazze'deki Durum Giderek Kötüleşiyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırıların üzerinden 390 gün geçti. Bu süre zarfında, can kaybı 43 bin 163'e ulaştı.

Son 24 Saatte Yaşanan Gelişmeler

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde gerçekleştirilen saldırılarda 102 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 287 kişinin yaralandığını açıkladı. Süreç ve Sonuçlar

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılar sonucunda toplamda, ölü sayısının 43 bin 163'e; yaralıların sayısının ise 101 bin 510'a çıktığını bildirdi.

Engeller ve Zorluklar

Ayrıca, hâlâ enkaz altında gömülü kalmış ölülerin olduğu ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu belirtilirken, sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşmasının, İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle mümkün olamadığı vurgulandı.