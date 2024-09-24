Gazze'de Saldırılarda Bir Sivil Savunma Görevlisi Daha Hayatını Kaybetti

Gazze'de Sivil Savunma Görevlisinin Ölümü

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları artarak devam ediyor. Son olayda, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir sivil savunma görevlisi yaşamını yitirdi.

Hayatını Kaybeden Görevli

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları et-Tevam bölgesinde bulunan evini bombaladığı 37 yaşındaki itfaiye şoförü Muhammed Macid Hasan Ahmed'in hayatını kaybetmesine neden oldu.

Sayı 85’e Yükseldi

7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşamını yitiren sivil savunma görevlilerinin sayısı, 85 olarak kaydedildi. Ayrıca, İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeybatısındaki bir başka saldırısında 4 Filistinli daha hayatını kaybetti.

Toplam Kayıplar ve Yaralılar

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında, en az 41 bin 467 Filistinli hayatını kaybetti, bu rakamın içinde 16 bin 795 çocuk ve 11 bin 378 kadın da bulunuyor. Saldırılar sonucunda 95 bin 921 kişi de yaralandı.

Sivil Altyapıya Yönelik Tehditler

Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, insanların sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da büyük bir tahribata uğramaktadır.