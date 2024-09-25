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Gazze'de Son Durum: 28 Can Kaybı Daha

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saat içinde 28 kişi yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 41 bin 495'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 12:43
Gazze'de Son Durum: 28 Can Kaybı Daha

Gazze'de Yaşanan Son Gelişmeler

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 355 gündür süren saldırıları, son 24 saatte 28 can kaybı ile devam etti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son günlerde gerçekleşen 4 ayrı "katliamda" toplamda 28 kişinin hayatını kaybettiği, 85 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Kayıplar ve Yaralılar

İsrail ordusu tarafından yürütülen saldırılar sonucu, 7 Ekim 2023 tarihinden bugüne kadar 41 bin 495 kişi yaşamını yitirirken, yaralı sayısının da 96 bin 6'ya çıktığı ifade edildi.

Bu durum, Gazze'deki insani krizin boyutlarını her geçen gün daha da derinleştiriyor. Saldırıların durması ve barış ortamının sağlanması için uluslararası toplumdan gelen çağrıların artması bekleniyor.

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