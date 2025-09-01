DOLAR
Gazze'de Yardım Krizi: Yardımların Yalnızca %15'i Ulaştı

Gazze hükümeti, son 5 günde girmesi gereken 3 bin yardım tırından sadece 534'ünün geçişine izin verildiğini, yardımların yalnızca %15'inin ulaştığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 14:07
Gazze'de Yardım Krizi: Yardımların Yalnızca %15'i Ulaştı

Hükümetten son 5 ve 35 günlük giriş verileri açıklandı

Gazze'deki Filistin hükümeti, bölgede insani yardımların ulaşımında ağır kısıtlamalar olduğunu duyurdu. Hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, son durumla ilgili ayrıntılar paylaşıldı.

Açıklamada, son 5 günde Gazze Şeridi'ne girmesi planlanan 3 bin yardım kamyonundan yalnızca 534'ünün girişine izin verildiği belirtildi.

Hükümet açıklamasında, İsrail'in açlığı bir silah olarak kullanarak Filistin halkının kararlılığını kırmaya çalıştığı iddia edildi. Ayrıca, İsrail'in uyguladığı açlık ve güvenlik kaosu politikaları nedeniyle yardımların yağma ve hırsızlık riskiyle karşı karşıya kaldığı vurgulandı.

Açıklamada, son 35 gün içinde Gazze Şeridi'ne toplam 3 bin 188 yardım tırının giriş yaptığı, ancak bu süre zarfında kente ulaşması gereken 21 bin insani yardım tırının engellendiği kaydedildi.

Son olarak hükümet, Gazze'ye girmesi gereken insani yardımın ancak yüzde 15'inin girişine izin verildiğini bildirdi.

