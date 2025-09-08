Gazze'de yaşamını yitiren öğrenciler boş sıralarla anıldı

Kocaeli ve Karabük'te, Gazze'de yaşamını yitiren Filistinli çocuklar 2025-2026 eğitim yılının ilk gününde boş okul sıralarıyla anıldı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 15:20
Kocaeli ve Karabük'te, İsrail'in 700 günden fazladır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinli çocuklar, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk gününde boş okul sıralarıyla anıldı.

Kocaeli

İsrail'in süren saldırılarında hayatını kaybeden çocukları anmak amacıyla AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları tarafından 12 ilde eş zamanlı etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, boş okul sıralarına İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli çocukların fotoğrafları ile Türkiye ve Filistin bayrakları yerleştirildi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İl Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak, Gazze'de yaşanan katliama değinerek, Türkiye'de milyonlarca çocuğun okullara sevinçle dönerken Gazze'de binlerce sıranın boş kaldığını ifade etti.

Doğan Orak'ın açıklaması şöyle:

"Henüz 6 yaşında, 355 kurşunla katledilen Hind'in, günlerce açlıkla mücadele eden Zeynep'in, enkaz altında can veren binlerce yavrunun feryadı hepimizin sınavıdır. Oyun parklarında koşması gereken çocuklar bugün morglarda yan yana diziliyor. Defter açması gereken minik eller kefenlerin içerisine sığıyor. Anne kucağında uyuması gereken bebekler taş duvarların altında can veriyor."

Orak, uluslararası kurum ve kuruluşların sessizliğine tepki göstererek, İsrail'in hiçbir yaptırımla yüzleşmeden katliamları sürdürmesinin insan hakları normlarını aşındırdığını vurguladı ve şunları kaydetti:

"Çok iyi biliyoruz ki çocukların öldürüldüğü, adaletin susturulduğu bir dünyada vicdan sahibi olanların sessiz kalması mümkün değildir. Biz asla susmayacağız, asla unutmayacağız ve unutturmalarına izin vermeyeceğiz. Filistin halkını, onurlu direnişleriyle tüm dünyaya insanlık dersi veren kardeşlerimizi ülkemiz ve gençliğimiz adına selamlıyoruz."

Karabük

Karabük'te de AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden çocukları anmak amacıyla etkinlik gerçekleştirildi. Bayır Mahalle Kemal Güneş Caddesi'ndeki etkinlikte, boş okul sıralarına İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli çocukların fotoğrafları konuldu.

Kocaeli'de, İsrail'in 700 günden fazladır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinli çocuklar, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk gününde boş okul sıralarıyla anıldı. Etkinlikte, boş okul sıralarına İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli çocukların fotoğrafları ile Türkiye ve Filistin bayrakları yerleştirildi.

