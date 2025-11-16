Gazze'de 'Yeniden İnşa Edeceğiz' Kampanyasıyla Gönüllüler Seferber

Yayın Tarihi: 16.11.2025 13:16

Gazze Belediyesi'nin 'Yeniden İnşa Edeceğiz' kampanyasına gönüllüler katıldı; cadde temizliği, enkaz kaldırma ve ağaç dikme çalışmalarıyla şehir ayağa kaldırılıyor.

Gazze Belediyesi’nin İsrail saldırılarında büyük yıkım gören şehirde başlattığı "Yeniden İnşa Edeceğiz" kampanyasına katılan gönüllüler, cadde temizliği, enkaz kaldırma ve ağaç dikme çalışmalarıyla şehri ayağa kaldırmak için seferber oldu.

Gazze Şeridi’nde halk, İsrail saldırılarının izlerini silmek amacıyla geniş katılımlı bir dayanışma sergiliyor. Kampanyaya Filistin sivil toplum kuruluşları ve tüm yaş gruplarından gönüllüler destek veriyor. Gönüllülerin kampanya kapsamında ilk durağı, Gazze Şehri’nin merkezindeki Saraya kavşağı oldu.

Belediye Başkanı: "Gazze halkı burada kalacak ve şehri terk etmeyecek"

Gazze Belediye Başkanı Yahya el-Sarraj, kampanyanın "toplumsal katılım yoluyla yeniden inşa çalışmalarını desteklemeyi ve şehri yeniden ayağa kaldırma çabalarını başlatmayı" amaçladığını söyledi. El-Sarraj, "Bugün yeni bir kampanya başlatıyoruz. Gazze, tüm yerinden etme ve öldürme girişimlerine ve açlık savaşına rağmen eski güzelliğine geri dönecek. Halkımız tüm fedakarlıklara rağmen direnmeye devam etti. Bu kampanya güçlü bir iradeyle başlatıldı: Gazze halkı burada kalacak ve şehri terk etmeyecek. Geri döndüler ve şehri eskisinden daha güzel yapmak için çabalıyorlar" dedi.

Yahya el-Sarraj, kampanyanın Filistin halkına umut mesajı vermek ve İsrail’in yıktığı yerleri yeniden inşa etmek için omuz omuza, el ele duracaklarını göstermek amacı taşıdığını vurguladı. El-Sarraj ayrıca uluslararası kuruluşlara ve dünya kamuoyuna İsrail’e Gazze Şeridi’nin sınırlarını kısıtlama olmadan açması ve inşaat malzemelerinin girişine izin vermesi için baskı yapma çağrısında bulundu.

Saldırılarda yaşamını yitiren ve yaralananların sayısı

İsrail’in Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılarda 69 bin 187 Filistinli hayatını kaybetmiş, 170 bin 703 Filistinli de yaralanmıştı.

