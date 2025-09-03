DOLAR
Gazze'de Zeytun Mahallesi'nde Kassam ve Kudüs Seriyyeleri İsrail Araçlarını Hedef Aldı

Hamas'ın Kassam Tugayları ve İslami Cihad'ın Kudüs Seriyyeleri, Gazze'nin Zeytun Mahallesi'nde İsrail askerleri ve araçlarını hedef aldıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 19:07
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde İsrail askerleri ve araçlarını hedef aldıklarını duyurdu.

Saldırıya ilişkin açıklamalar

Kassam Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, Zeytun Mahallesi'nin güneyinde İsrail askerleri ve araçlarının toplu halde bulunduğu bir alanın havan mermileriyle vurulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Zeytun Mahallesi'nin güneyindeki Selahaddin Camii yakınlarında dün İsrail'e ait bir D9 askeri buldozerinin Yasin 105 tanksavar füzesiyle hedef alındığı kaydedildi.

Kudüs Seriyyeleri'nin iddiaları ve görüntüler

Kudüs Seriyyeleri, tünelden çıkan direnişçilerin bir İsrail aracını hedef aldığı anlara ait görüntüleri yayımladı. Kuruluşun açıklamasında, Kassam Tugayları ile işbirliği içinde Zeytun Mahallesi'nin doğusunda İsrail'e ait Eitan tipi bir zırhlı personel taşıyıcısının Kornet tipi güdümlü füze ile hedef alındığı ifade edildi.

Her iki tarafın açıklamaları, çatışma bölgesindeki hareketliliğin ve hedef alınan zırhlı araçların çeşitliliğinin altını çiziyor.

