Gazze'deki Çatışmaların Çevresel Etkileri ve Tarım Krizi

Çatışmalarda Çevre İstismarı: Gazze'nin Durumu

Newcastle Üniversitesi ve Filistin Çevresel STK'lar Ağı'nın yayımladığı rapor, Gazze'de çevresel istismarın son örneklerini gözler önüne seriyor. Salgın hastalıkların arttığı bölgede, tarım faaliyetleri tehlikedeyken su kaynakları kirlilik riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Uzun Süreli Tarım Sorunları

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Doktor Öğretim Üyesi Seyfi Kılıç, yer altı suyu tuzluluk oranlarının artması ve saldırıların çevre kirliliğine yol açması nedeniyle Gazze'de uzun yıllar tarım yapılamayacağını belirtti.

BM ve Çevre İstismarı Günü

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 6 Kasım tarihini "Savaş ve Silahlı Çatışmalarda Çevrenin İstismarının Önlenmesi Günü" ilan etti. Bu karar, doğanın savaşların kurbanı olduğuna dikkat çekiyor.

İnsani Kriz ve Ekolojik Yıkım

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar, Gazze'deki temel ihtiyaçları tehdit ediyor. Barınma, temiz su ve gıda gibi hayati ihtiyacı karşılamakta zorlanan halk, sıkışık çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyor.

Su Krizi Derinleşiyor

Bombalamalar sonucunda su ve elektrik hatları zarar gördü, atık yönetimi çöktü. Gazze'de toplam 1.2 milyon ton katı atık bulunduğu belirtilirken, çöp toplamanın durması bu sorunu daha da kötüleştiriyor.

Salgın Hastalıklarda Artış

Güney Gazze'deki lağım sızıntıları, su kaynaklı hastalıklarda artışa yol açıyor. Çocukların %50'sinden fazlasında hepatit A virüsü tespit edilirken, kanalizasyon suyunun örneklerinde çocuk felci virüsüne rastlandı.

Yer Altı Sularındaki Tehlike

Kalabalık bir nüfusa sahip Gazze, su sıkıntısı çekiyor. Kılıç, yer altı sularının aşırı kullanımı nedeniyle tuzlanma sorununun yaşandığını ifade ediyor. Deniz suyunun sulara karışması, içme suyu kalitesini olumsuz etkiliyor.

Uzun Süreli Çevresel Kirlilik Riski

Kılıç, Gazze'de su kaynaklarının kirlenmesi ve atık yönetim sisteminin çökmesi nedeniyle salgın hastalık riskinin arttığını belirtiyor. Çatışmaların etkisiyle tarım faaliyetlerinin ciddi oranda yaralanması, bölge halkı için tehlike arz ediyor.

Gazze'deki bu duruma dikkat çekmek, sadece uluslararası kanunların değil, aynı zamanda insani değerlerin de korunması adına önemli bir sorumluluktur.

Newcastle Üniversitesi ve Filistin Çevre Örgütleri Ağı tarafından 10 Ekim'de yayımlanan "Gazze'de ekokırım: İsrail'in Gazze'deki savaşının çevresel etkisi" başlıklı çalışmaya göre, Han Yunus, El Mevasi ve El Karara'da yer altı suyu tuzluluk oranında artış tespit edildi. El Mevasi'de iç göç nedeniyle daha fazla su sağlamak için yer altı suyunun aşırı pompalanması kuyulardaki tuzluluk oranının litre başına 4000 miligrama kadar yükselmesine yol açarken bu artış, normal koşullarda litre başına 1800 miligram tuzluluk oranına sahip kuyulardan alınan suların kullanıldığı zeytin ağaçlarında zarara neden oldu ve yeni dikilen çok sayıda zeytin ağacı yok oldu. Sebze çiftlikleri ve seralardaki sulama kuyularından alınan örnekler ise yer altı suyu tuzluluk oranının savaşın ilk 5 ayında litre başına 1300 miligramdan 2200 miligrama yükseldiğini gösterdi.

Newcastle Üniversitesi ve Filistin Çevre Örgütleri Ağı tarafından 10 Ekim'de yayımlanan "Gazze'de ekokırım: İsrail'in Gazze'deki savaşının çevresel etkisi" başlıklı çalışmaya göre, Han Yunus, El Mevasi ve El Karara'da yer altı suyu tuzluluk oranında artış tespit edildi. El Mevasi'de iç göç nedeniyle daha fazla su sağlamak için yer altı suyunun aşırı pompalanması kuyulardaki tuzluluk oranının litre başına 4000 miligrama kadar yükselmesine yol açarken bu artış, normal koşullarda litre başına 1800 miligram tuzluluk oranına sahip kuyulardan alınan suların kullanıldığı zeytin ağaçlarında zarara neden oldu ve yeni dikilen çok sayıda zeytin ağacı yok oldu. Sebze çiftlikleri ve seralardaki sulama kuyularından alınan örnekler ise yer altı suyu tuzluluk oranının savaşın ilk 5 ayında litre başına 1300 miligramdan 2200 miligrama yükseldiğini gösterdi.