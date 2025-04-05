Gazze'deki Çocuklar: Hayatta Kalma Mücadelesi ve Hüzün Dolu Gerçekler

Çocuklar Zor Şartlar Altında Hayatta Kalıyor

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze'ye başlattığı saldırılarla birlikte, özellikle çocukları ilk elden etkileyen bir trajediye dönüşen olaylar silsilesi yaşatıyor. Zor koşullar altında hayatta kalma mücadelesi veren çocuklar, her gün büyük patlamaların sesiyle uyanırken, birçokları ebeveynini kaybetmiş durumda.

Filistin Çocuk Günü'nün Anlamı

Filistin’in efsanevi lideri Yasir Arafat tarafından 1995 yılında ilan edilen Filistin Çocuk Günü, çocukların maruz kaldığı hak ihlallerine dikkat çekmeyi amaçlıyor. Ancak, bu yıl kutlama yerine, en temel haklarından mahrum bırakılan çocukların hüzünlü hikayeleri ön planda.

İsrail'in Saldırıları ve Çocukların Durumu

Filistin İstatistik Kurumunun verilerine göre, devam eden çatışmalarda hayatını kaybedenlerin %60’ından fazlası kadın ve çocuklardan oluşmakta. Yaklaşık 17.954 çocuk Gazze'de hayatını kaybetti ve bu kayıpların yanında, 1 Nisan'da yayımlanan UNICEF raporuna göre, 322 çocuk da bölgedeki saldırılarda hayatını kaybetti.

Sağlık Hizmetlerine Erişim Engelleri

Dünya kamuoyunun dikkatini çeken bir diğer ciddi durum ise sağlık hizmetlerine erişim sorunu. İsrail ordusunun, 10 Kasım 2023 tarihinde Gazze'deki Nasır Çocuk Hastanesi’ne baskın düzenleyerek prematüre bebeklerin tedavi almasını engellemesi, yaşanan trajedinin en acı örneklerinden biri oldu. Bu baskın sonucunda 5 prematüre bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çocukların Temel Haklardan Yoksun Kalması

İsrail'in uyguladığı aç bırakma politikası, çocukların hem gıda hem de sağlık hizmetlerinden mahrum kalmasına yol açtı. Filistin Merkezi İstatistik Kurumu, 52 çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. Ayrıca, bu açlık koşulları altında 3.500 çocuğun ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Psikolojik Travmalar ve Gelecek Korkusu

Uluslararası kuruluşların raporları, Gazze’deki çocukların psikolojik durumunu da gözler önüne seriyor. UNICEF, bir milyon çocuğun depresyon ve anksiyete sorunları yaşadığını belirtiyor. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher, bu çocukların eğitimlerini kaybettiklerini ve kronik hastalıkları olanların ise tedavi alma konusunda zorluklar yaşadıklarını vurguladı.

Sonuç ve Çağrı

Gazze'deki çocuklar, küresel toplumun gözleri önünde yaşanan bu utanç verici durumu aşmak ve temel insan haklarına erişim sağlamak için destek bekliyor. UNICEF ve diğer uluslararası kuruluşlar, tüm taraflara uluslararası insancıl hukuka uyulması çağrısında bulunuyor.