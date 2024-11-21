Gazze'deki Çocuklardan Dünyaya 'Dünya Çocuk Hakları Günü' Çağrısı

Dünya Çocuk Hakları Günü ve Gazzeli Çocukların Mesajı

Dünya genelinde her yıl 20 Kasım'da kutlanan Dünya Çocuk Hakları Günü, bu yıl da Filistinli çocukların acı dolu hikayeleriyle hatırlanıyor. Gazze Şeridi'nde yaşanan çatışmalar ve insani kriz, burada yaşayan çocukların hayatını tehdit etmeye devam ediyor.

Felaketin Ortasında Hayatta Kalma Mücadelesi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 7 Ekim 2023’ten beri aralıksız sürerken, bölgedeki çocuklar açlık, zorla yerinden edilme ve ölümle yüz yüze kalıyor. Gazzeli çocuklar, temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde, çadırlarda zorlu koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 20 Kasım 1989 tarihinde imzaladığı Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile çocukların hakları güvence altına alınmaya çalışılsa da, Gazze'deki gerçekler bunun tam tersini gözler önüne seriyor. Filistin hükümeti raporlarına göre, Tel Aviv'in Gazze'deki saldırılarının %70'ini çocuklar ve kadınlar oluşturuyor.

Çocukların Çağrısı

11 yaşındaki Sinin el-Mısri, durumu şu sözlerle aktarıyor: "7 Ekim'den bu yana gökyüzü İsrail füzeleri tarafından aydınlatılıyor. Ey dünya, neden her saat ve her gün adaletsizlik var?"

7 yaşındaki Selsebil Ebu Anza, "Dünya Çocuk Hakları Günü'nde özgür yaşamak istiyorum. Babam işgalci İsrail'in zindanlarında ve ben de her çocuk gibi onu görmek istiyorum." derken, 6 yaşındaki Esma, “Belki büyüyünce doktor olabilirim, ama şimdi füzelerin sesinden korkuyorum” diyor.

İnsani Drama Dikkat Çekiliyor

Filistinli Dima Dayfullah ise, "Çocuk Bayramı'nda biz de dünyadaki diğer çocuklar gibi oynayarak, güzel yemekler yiyerek yaşamak istiyoruz." diyerek, yaşanan drama dikkat çekiyor. 17 bin 492 çocuğun, İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybettiği bilgisi, bu çocukların yaşamlarını daha da kıymetli hale getiriyor.

Birleşmiş Milletler, Gazze'nin çocuklar için adeta bir mezarlık haline geldiğini ve burada çocukların eğitim, güvenlik ve oyun gibi temel haklarından mahrum kaldığını ifade ediyor.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "Gazze çocuklar için mezarlığa dönüştü. Onlar öldürüldü, yaralandı ve hayattan koparıldı." diyerek, bölgedeki çaresiz durumu aktarıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.