Gazze'deki Durum: Dr. Fadia Malhis'in Açıklamaları

Gazze'de Doktor Fadia Malhis'in Acil Çağrısı

İşgal altındaki Gazze'de bulunan Şifa Hastanesi'nde görev yapan Dr. Fadia Malhis, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "İsrail'in Yalanları Platformu" tanıtım programında önemli açıklamalarda bulundu.

"Soykırıma Uğradık"

Dr. Malhis, programda yaptığı açılış konuşmasında, "Soykırıma uğradık. Hem açlık hem kıtlık hem hastalık içerisindeyiz. İlaç yok, su yok. Artık yalnız bırakıldık" ifadelerini kullandı. Gazze halkının evleri ve hastanelerinin yıkıldığını belirterek, bu durumun yaşamlarını altüst ettiğini vurguladı.

Filistin Davası ve Kayıplar

Malhis, Filistin davasının tarihini ve yaklaşık 6 milyon Filistinlinin zorla yerinden edilmesini anlatarak, "Filistin halkına gösterdiğiniz destek, bizim için çok kıymetli. Bu desteğiniz için sizinle gurur duyuyoruz" dedi.

Ailevi Sıkıntılar ve Yasaklar

2000 yılında eşiyle Türkiye'de tanışıp evlendikten sonra Batı Şeria'ya döndüğünü belirten Malhis, "Annem ve babamın cenazelerine gitmeme bile izin verilmedi. Onun hasreti hala içimde" diyerek yaşadığı acıyı dile getirdi. Gazze'nin geçmişte huzurlu bir yer olduğunu ancak 2006'dan bu yana büyük bir hapishaneye dönüştüğünü ifade etti.

İsrail Saldırıları ve Hastane Bombalamaları

Dr. Malhis, "Gazze'deki sağlık sistemi çökmüş durumda. Doktorlar, insanlara yardım etmeye devam etmek için burada kalmak istiyor" diyerek sağlık sisteminin durumunu anlattı. Ayrıca, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin bombardımanlarına ve hastanede gerçekleşen olumsuz olaylara dikkat çekti.

Türkiye'ye Teşekkür ve Uluslararası Destek Çağrısı

Dr. Malhis, Türkiye halkına ve hükûmetine duyduğu minnettarlığı ifade ederek, "Siz olmasaydınız ben burada olmayacaktım ve iyi ki varsınız hayatımda" dedi.

Dr. Malhis’in konuşması, Gazze’deki insani kriz ve uluslararası toplumun destek verme ihtiyacı hakkında derin bir yankı uyandırdı.