Gazze'deki Esir Ailelerinden Tel Aviv'de Gösteri

Tel Aviv'de Esir Takası Talebiyle Gösteri Düzenlendi

Gazze'deki esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kendilerini oyaladığını öne sürerek Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde eylem gerçekleştirdi.

Ailelerden Çarpıcı Açıklamalar

İsrail devlet televizyonunun (KAN) aktardığına göre, gösteride aileler, Netanyahu'nun Hamas ile esir takası anlaşması yapma konusunda istekli olmadığını belirtti.

Bir aile temsilcisi, "Netanyahu'nun yalnızca müzakere yapıyor gibi göründüğünü, gerçekte onları oyaladığını" ifade etti. Esir annesi ise, "Netanyahu, çocukları için müzakerede bulunmaktan uzak ve verdiği sözlerde güvenilir değil" şeklinde açıklamada bulundu.

Müzakere Taktikleri ve Eleştiriler

Diğer bir esir ailesi, Netanyahu’nun iktidarını korumak için çatışmayı sürdürmek istediğini ve esirlerin kaderi ile ilgili kararları aşırı sağcı bakanlarla paylaştığını iddia etti.

Öte yandan, Hamas lideri Yahya Sinvar’ın 16 Ekim'de düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından esir takası konusunda müzakerelerin yeniden gündeme geldiği bildirildi. Mossad direktörü David Barnea’nın, bu müzakereleri desteklemek amacıyla Katar'a gideceği kaydedildi.