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Gazze'deki Filistinli Gruplardan İsrail ile Anlaşma Şartları

Filistinli gruplar, İsrail ile ateşkes anlaşması olmadan önce taleplerinin karşılanmasını şart koştu.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 19:42
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 19:42
Gazze'deki Filistinli Gruplardan İsrail ile Anlaşma Şartları

Filistinli Gruplardan Açıklama

Gazze'deki Filistinli gruplar, İsrail ile yapılacak olan herhangi bir ateşkes anlaşmasının, üzerinde uzlaşılan belli başlı şartlara bağlı olduğunu duyurdu.

Talepler Listesinde Neler Var?

Bu gruplar, ateşkesin sağlanabilmesi için öncelikle saldırıların durması, askerlerin Gazze'den tamamen çekilmesi, sınır kapılarının açılması ile birlikte ablukanın kaldırılması, yeniden imar projelerinin hayata geçirilmesi ve esir takası gibi taleplerin yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ateşkes Görüşmeleri Üzerine Düşünceler

Hamas'ın resmi Telegram hesabında yapılan yazılı açıklamada, bu taleplerin yerine getirilmediği takdirde İsrail ile herhangi bir anlaşmanın mümkün olmayacağı ifade edildi. Ayrıca, son dönemde yaşanan çatışmaların ardından direniş cephesinin güçlü bir koordinasyon içerisinde olduğu belirtildi.

Ulusal Konsensüs Vurgusu

Gruplar, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının sadece kendilerine ait olduğunu, bu meselenin yalnızca Filistinliler tarafından tartışılması gerektiğini özellikle vurguladı. Alternatif yönetim oluşturmaya yönelik girişimlerin ulusal konsensüse aykırı olduğu dile getirildi.

Direniş ve Dayanışma Çağrısı

Batı Şeria, Kudüs ve 1948 topraklarındaki Filistinlilere, silahlı direniş dahil olmak üzere tüm direniş yöntemlerini kullanma ve Aksa Tufanı'na katılma çağrısı yapıldı. Aynı zamanda Arap ve İslam toplumlarına, bu mücadelede dayanışma göstererek İsrail'in destekçileriyle önemli kurumlarını hedef alma çağrısı yapıldı.

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