Gazze'deki Filistinliler Çetin Kış Şartlarında Hayatta Kalma Mücadelesi Veriyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinliler, Yermuk Stadyumu'nda kurdukları naylon ve kumaş çadırlarla zor bir yaşam sürüyorlar. 416 gündür süregelen saldırılar, Filistinlileri derme çatma çadırlarda ikinci kışlarını geçirmeye zorluyor.

Bölgedeki insani kriz her geçen gün derinleşirken, Gazze'ye yapılan hava ve kara saldırıları ve uygulanan ambargolar, Filistinlilerin temel ihtiyaçlarına erişimini kısıtlamakta. Su ve yiyecek bulmanın zorluğu, çadırlarda kalanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

Yermuk Stadyumu'nın Dönüşümü

Bir zamanlar taraftarların coşkusuyla dolup taşan Yermuk Stadyumu, şimdi zorla yerinden edilen sivillerin yeni sığınağı haline gelmiş durumda. Gazze'nin kuzeyine yönelik sıkı ablukanın sürmesi, on binlerce Filistinlinin bu stadyuma sığınmasına yol açtı.

Stadyumdaki çadırlar, bölgenin altyapısının yıkımı nedeniyle en hafif yağmurda dahi sular altında kalıyor. Cibaliya Mülteci Kampı'ndan gelen Sami Aseliyye, durumu şu sözlerle özetliyor: "Durumumuz içler acısı. Naylon parçasından yaptığımız çadırlarımızı yağmur suları basıyor. 15 kişi aynı çadırda kalıyoruz; bu, dayanılması zor bir hal."

Çadırların Yetersizliği

Başka bir Filistinli olan Eymen Sıyam da stadyuma sığınmak zorunda kaldı. Sıyam, "Çadırlarımız kış şartlarına uygun değil. Yağmur yağınca içine sızıyor, rüzgarda yerinden sökülebiliyor," diyerek tehlikeyi vurguladı. Diğer bir sığınmacı Hatice, barınacak yeri olmadığını ve diyabet hastası olarak gerekli tedaviyi alamadığını söyledi.

Yağmur, çadırlardaki tüm eşyaları da sular altında bıraktı. Said Şallaş, "Dünyaya çağrıda bulunuyoruz; evlerine dönebilmemiz için bu soykırımı durdursunlar!" dedi.

Yetkililerden Acil Müdahale Talebi

Gazze Şeridi Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yağmurun stadyum, gazete parkı, mülteci kampları ve okullarda ciddi hasara yol açtığını belirtti. Basal, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler'e zorla yerinden edilen Filistinlilerin durumuna acil müdahale çağrısında bulunarak, alternatif çadır veya karavanların sağlanmasını istedi.

Gazze'deki bu zor koşullar, uluslararası toplumun dikkatini çekmeye devam ediyor. Filistinlilerin yaşadığı durum, adalet ve insani haklar konusunda acil bir yanıt bekliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.