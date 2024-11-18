Gazze'deki Filistinlilere Yönelik İsrail Saldırıları Artıyor

İsrail Ordu Saldırıları ile Gazze'de Yaşanan Katliam

Gözler, Gazze'nin kuzeyinde zorunlu göç direnişi gösteren Filistinlilerin üzerinde. İsrail ordusu, Ekim ayının başından bu yana kuşatma ve saldırı altında tuttuğu bölgede, barınmakta olan sivilleri hedef almakta.

Sivillerin Hedef Alınması

Bölgedeki görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, Beyt Lahiya, Beyt Hanun ve Cibaliya bölgeleri, geçen günlerde gerçekleştirilmiş yoğun bombardımanlarla sarsıldı. Bu saldırılarda, özellikle sivillerin ikamet ettiği binalar ağır hasar gördü.

Son olarak Cibaliya Mülteci Kampı'na yapılan saldırıda iki Filistinli yaşamını yitirdi. Meşru Beyt Lahiya bölgesinde de İsrail ordusu, evleri topçu atışlarıyla hedef aldı ve bölgede yoğun silah sesleri yankılandı.

Acil Durum Ekipleri Faaliyet Gösteremiyor

Bölgede ambulansta ve sivil savunma ekipleri, İsrail ordusunun bombardımanı nedeniyle uzun zamandır faaliyet gösteremiyor. Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında 85 sivil savunma mensubunun hayatını kaybettiği, 301'inin ise yaralandığı bildirildi. Ayrıca, 17 sivil savunma merkezinin büyük hasar gördüğü belirtildi.

İnsani Kriz Büyüyor

Mahmud Avida, dün yaşanan dev bir patlama ile yerle bir olan Gabin ailesine ait evin durumu hakkında bilgi verdi. Avida, "Evde 50'den fazla kişi vardı ve çoğu kadın ve çocuktu. Hepsi enkaz altında kaldı. Geriye sadece ceset parçaları kaldı," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Abdulati ailesine ait evin beşinci kez hedef alınmasının ardından, gazeteci Abdulhamid Abdulati, "Ailem ve çevredekiler yaralandı. Bu durum devam ediyor," dedi.

Hastalıklara ve Acil Duruma Dikkat Çekildi

Fadi Ebu el-Cidyan, gördükleri manzarayı "korkunç" olarak nitelendirirken, "Hiçbir suçu olmayan kadınlar ve çocuklar paramparça edildi," dedi. Cidyan, dünya ülkelerine, Gazze'ye uygulanan bu saldırılara son verilmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in Göç Politikası

İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyini, 5 Ekim'de başlattığı hava saldırıları ile hedef almaya başladı. Sağlık personeline yönelik alıkoymalar da devam ediyor. Bu politikaların, "generallerin planı" adı verilen bir strateji çerçevesinde yapıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki boşaltılması planlanan bölgelerin haritasını paylaştı. Bu durum, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi amacıyla hazırlanan plan ile örtüşüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.