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Gazze'deki Gazetecilerin Ölüm Sayısı 163'e Ulaştı

İsrail'in Gazze saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti, toplamda 163 gazeteci yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 14:57
Gazze'deki Gazetecilerin Ölüm Sayısı 163'e Ulaştı

Gazze'de Gazetecilerin Ölüm Sayısı Artıyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda, bir Filistinli gazeteci daha yaşamını yitirdi. Son gelişmelerle birlikte, Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi, hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 163’e yükseldiğini duyurdu.

Haydar İbrahim'in Vefatı

Medya Ofisi’nden yapılan açıklamada, Gazeteci Haydar İbrahim'in ölümünün, Gazze Şeridi'ndeki savaşın başlangıcından bu yana kaydedilen en son ölüm olduğunu belirtiyor.

Önceki Sayılar ve Açıklamalar

21 Temmuz'da yapılan başka bir açıklamada, Gazze'de İsrail’in saldırıları sonucu hayatını kaybeden gazeteci sayısının 162 olduğu bildirilmişti. Resmi açıklamada, İsrail'in gazetecileri hedef almasının amacının "Filistin'in sesini susturmak ve uluslararası kamuoyuna gerçeklerin ulaşmasını engellemek" olduğu vurgulanmıştı.

Sonuç Olarak

Bu olaylar, bölgedeki çatışmaların yarattığı tehlikeleri ve medya özgürlüğünün korunması gerekliliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Gazze'deki durumu yakından izlemeye devam edeceğiz.

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