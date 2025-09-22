Gazze'deki İsrailli esir Alon Oham: 'Lütfen Netanyahu'nun bizi öldürmesine izin vermeyin'

Hamas'ın yayımladığı videoda Oham hükümeti suçladı, ailelere ve İsrail halkına çağrı yaptı

Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esir Alon Oham, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin kendilerinden kurtulmaya çalıştığını öne sürerek ailelerine ve İsrail halkına seslendi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yayımlanan videoda Oham, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a doğrudan mesaj gönderdi: "Lütfen Netanyahu'nun bizi öldürmesine izin vermeyin. Ona yardım etmeyin."

Oham, İsrailli esirlerin hükümet için yük haline geldiğini vurgulayarak, esirlerin son günlerinin yaklaşmış olabileceği uyarısında bulundu.

Konuşmasında ailelerine de seslenen Oham, "Ailem, sevdiklerim, teşekkür ederim. Benim için acı çektiğinizi biliyorum. Maalesef esirlere destek olmak suç haline geldi." ifadelerini kullandı.

Esirin mesajında, kendilerinden kurtulmaya çalıştığını iddia ettiği hükümete tepki gösterilmesi ve kurtarılmaları için gösterilere devam edilmesi çağrısı yer aldı.