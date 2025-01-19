Gazze'deki Kadın Esirlerin Kızılhaç'a Nakil Süreci Başladı

Gazze'deki Kadın Esirlerin Nakil Süreci Resmen Başladı

İsrail basını, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elindeki kadın esirlerin Kızılhaç'a nakledilme sürecinin başladığını duyurdu. Kanal 12 televizyonunun, İsrailli kaynaklara dayandırdığı habere göre, Hamas'ın elindeki İsrailli kadın esirlerin bir kısmının Kızılhaç yetkililerine nakil süreci resmen başladı.

Uluslararası Kuruluş ve Yetkililerin Açıklamaları

Uluslararası Kızılhaç Komitesi veya Tel Aviv yönetimi, şu ana kadar esirlerin teslimini henüz teyit etmemiş olsa da, sürecin ilerlediği yönünde açıklamalarda bulundu.

İsrail Savunma Bakanı'nın Bölgedeki Ziyareti

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Gazze yakınlarında İsrailli esirlerin teslim alınacağı Raim bölgesine ulaştığı bilgisi verildi. Aynı zamanda, İsrail medyası tarafından Filistinli 90 tutuklunun, ateşkes anlaşması çerçevesinde serbest bırakılmak üzere Ofer Hapishanesi'ne nakledilmeye başlandığı duyurulmuştu.

Ateşkes Anlaşması ve Esir Takası

Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakat, Gazze'de bir ateşkes ve esir takası anlaşmasının TSİ 09.30'da uygulanması beklenirken, Tel Aviv yönetimi, "teslim edilecek 3 esirin ismi verilene kadar" ateşkesin devreye alınmayacağını açıklamıştı. Ancak, Hamas'ın serbest bırakacak esirlerin listesini yayınlaması sonrasında, İsrail, ateşkesin TSİ 12.15'te başladığını bildirdi.

Esirlerin Serbest Bırakılması

Üç aşamalı anlaşmanın 42 gün sürecek ilk aşamasında serbest bırakılacak esirler, kadınlar, yaşlılar ve hastalardan oluşacak. Bu kapsamda, bugün 3 İsrailli kadın esir serbest bırakılacak.