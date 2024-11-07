Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi Acil Durumda

Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi Neyin Kıyısında?

İsrail'in 34 gündür sürdürdüğü saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde sadece ilk yardım hizmetleri sunulabiliyor.

Durum Critik

Hastanenin tıbbi malzeme ve doktor eksikliği nedeniyle minimum seviyede hizmet verebildiği bildirildi. Hastane Müdürü Husam Ebu Safiyye, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, acil durumların ön plana çıktığını vurguladı.

Uluslararası Yardım Çağrısı

Ebu Safiyye, "hastanenin maruz kaldığı baskılar ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle sadece ilk yardım sunabiliyoruz" dedi. Uluslararası kuruluşlara pek çok kez yardım talebinde bulunduklarını fakat bu taleplerinin karşılık bulmadığını dile getirdi.

Yaralılar ve Cenazeler

Hastaneye son günlerde 12 cenaze ve 50 yaralı getirildiğini belirtirken, hâlâ enkaz altında kalan birçok kişinin bulunduğunu belirten Ebu Safiyye, "Herhangi bir kurtarma ekipmanımız yok, hastaları taşıyacak ilk yardım araçlarına da ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Güvenli Koridor Çağrısı

Beyin ve sinir cerrahisi ile ortopedi gibi ileri cerrahi operasyonlar için güvenli koridor ve ambulans talep eden Ebu Safiyye, yardım almadan sorunun çözümünün imkânsız olduğunu kaydetti.