Gazze'deki Kemal Advan Hastanesinde Yeni Doğan Ünitesinde Felaket Uyarısı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından Kritik Açıklama

Gazze Sağlık Bakanlığı, Beyt Lahiya'da bulunan Kemal Advan Hastanesi'nde 13 gündür süren abluka nedeniyle yeni doğan ünitesinde "gerçek bir insani felaket" yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Abluka ve Ciddi Sorunlar

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde bulunan hastaneyi abluka altında tutmasının neticesinde yakıt, ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntılarının baş gösterdiği belirtildi. Bu durum, hastanedeki yeni doğan bebeklerin hayatlarını ciddi tehlikeye attığı ifade edildi.

Yeni Doğan Ünitesi Tek Kaldi

Açıklamada, Kemal Advan Hastanesi'nin Gazze'deki yeni doğan ünitesine sahip tek hastane olduğu vurgulanarak, ablukanın kaldırılmaması durumunda bebeklerin hayatının yitirilme riski olduğu kaydedildi.

İsrail'in Saldırıları ve Kayıplar

İsrail ordusunun, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yaptığı saldırılarda özellikle Cibaliya Mülteci Kampı, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun bölgelerini hedef aldığı belirtiliyor. Bu saldırılar sonucunda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 42 bin 438'e ulaştığı, bunların 17 bininin çocuk, 11 bin 378'inin kadın olduğu aktarıldı. Ayrıca, enkaz altında hâlâ binlerce insanın bulunduğu bildiriliyor. Sivil altyapının hedef alınması ise durumu daha da zorlaştırıyor.