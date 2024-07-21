Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampına Saldırılar Artıyor

Gazze'deki Yıkıcı Saldırılar

Gazze Hükümeti, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampına son bir hafta içinde 63 saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu saldırılar sonucunda 91 Filistinli hayatını kaybederken, 251 kişi yaralandı. Medya ofisinden yapılan açıklamada, son 7 gün içinde havadan, karadan ve denizden gerçekleştirilen bu saldırıların yoğunlaşarak devam ettiği belirtildi.

Saldırıların Detayları

Saldırılarda, kimyasal ve termal silahların kullanıldığı bilgisi paylaşıldı ve yaralıların büyük bir kısmının hastanelere yanmış olarak getirildiği ifade edildi. Açıklamada, İsrail ordusunun yoğun nüfuslu alanları hedef alarak daha fazla can kaybı ve yaralanma gerçekleştirmeyi amaçladığı öne sürüldü. Bu hafta gerçekleştirilmiş en büyük saldırının, 23 kişinin hayatını kaybettiği ve 73 kişinin yaralandığı Er-Razi Okulu'na yönelik olduğu kaydedildi.

Uluslararası Çağrı

Gazze hükümeti, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler ve özgür dünya ülkelerine çağrıda bulunarak, Gazze'deki kan dökülmesini durdurmak ve soykırımı önlemek için İsrail ve ABD'ye baskı yapılmasını talep etti.

Nusayrat Mülteci Kampındaki Durum

Nusayrat Mülteci Kampında, yerinden edilmiş olanlar da dâhil olmak üzere yaklaşık 250 bin Filistinli yaşıyor.