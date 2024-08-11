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Gazze'deki Okul Saldırısında Cesetlere Ulaşılamadı

İsrail ordusunun Gazze'deki saldırısında, 3 ailenin cesetleri kayboldu, ölü sayısının 108'den fazla olabileceği belirtildi.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 23:50
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 23:50
Gazze'deki Okul Saldırısında Cesetlere Ulaşılamadı

Gazze Hükümeti: Kayıplar Üzerine Açıklama

Gazze hükümeti, İsrail ordusu tarafından 10 Ağustos'ta Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na yapılan saldırının ardından yaptığı açıklamada, 3 ailenin cesetlerine ulaşılamadığını bildirdi.

Patlamanın Şiddeti

Açıklamada, saldırının en az 100 kişinin ölümüne yol açtığını ve patlamanın şiddeti nedeniyle cesetlerin tamamen yok olduğunu belirtildi. Üç ailenin hayatını kaybettiği düşünülürken, Gazze hükümeti saldırıyı "uluslararası yasaklı bombalarla" gerçekleştirildiğini vurguladı.

İsrail ordusu tarafından okuldaki silahlı kişilere dair öne sürülen iddiaların "yanlış ve asılsız" olduğu ifade edildi. Okulda siviller, çocuklar ve kadınların bulunduğu, bu iddiaların doğru olduğunu kanıtlamakta yetersiz kaldıkları belirtildi.

Uluslararası Tehditler ve Tepkiler

Bazı medya organları, saldırıyla ilgili yanlış beyanlarda bulundu. Gazze hükümeti, Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma çağrıda bulunarak, Gazze'deki okullara yönelik bir uluslararası soruşturma oluşturulmasını talep etti. Açıklamada, Tel Aviv ve Washington yönetimlerinin siviller aleyhine işlenen bu suçların sorumlusunun olduğu kaydedildi.

Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde Filistinlilerin sabah namazı kıldığı sırada gerçekleştirilen bu saldırıda, 100'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, birçok kişi de yaralanmıştı.

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