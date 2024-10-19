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Gazze'deki Sağlık Krizi: Hastaneler Çökme Noktasında

Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin durumu kritik; ilaç ve tedavi eksikliği nedeniyle hastalar hayatını kaybediyor.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 02:14
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 02:14
Gazze'deki Sağlık Krizi: Hastaneler Çökme Noktasında

Gazze'deki Hastanelerdeki Kriz

Gazze Şeridi'ndeki Sahra Hastaneleri Müdürü Mervan el-Hams, son iki haftadır süregelen İsrail saldırıları sonucunda hastanelerin yoğunluktan dolayı işlevsiz hale geldiğini açıkladı. Hams, "Bazı hasta ve yaralılar ilaç bulamıyor ve tedavi olamadan ölüyor," dedi.

İnsani Durum Tehlikede

Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde basın toplantısı düzenleyen Hams, Gazze'nin kuzeyinde mevcut insani durum hakkında bilgi verdi. 6 Ekim’den bu yana bölgeye uygulanan sıkı ablukanın ve sürekli saldırıların sağlık sistemini ciddi şekilde etkilediğini belirtti.

Sezaryen Doğumlar İmkansız

Hams, acil durumlar dışında hastanelere kabulün gerçekleştirilemediğini, bu nedenle sezaryenle doğumların bile yapılamadığını dile getirdi. Ayrıca, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinin alarm verdiğini vurguladı.

İnternet Erişimi Problemi

İsrail'in bölgedeki internet erişimini kesmesinin de hastanelerdeki hizmetleri aksattığını ifade eden Hams, sağlık hizmetlerinin iyileşebilmesi için yakıt girişine izin verilmesi ve insani yardımların ulaştırılması gerektiğini belirtti.

İhtiyaçlar Acil!

Hams, "İsrail ordusu, Kemal Advan Hastanesi çevresine ateş açarak hastanedeki herkesi tehdit etti. Gazze'deki Filistinlilere yönelik devam eden bu savaşın durması gerekiyor," dedi. Bu açıklamalar, hastanelerin acil yardıma ihtiyaç duyduğunu gözler önüne serdi.

Ölümler Artıyor

382 gündür süregelen saldırılar sonucunda Gazze'de kaydedilen ölü sayısının 42 bin 500 olduğu ifade ediliyor. Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun bölgelerinde yoğun kara ve hava bombardımanları devam ediyor.

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