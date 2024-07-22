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Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 39 Bini Aştı

İsrail'in Gazze'ye 290 gündür devam eden saldırılarında ölü sayısı 39 bini geçti. Sağlık durumu kritik seviyede.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 14:20
Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 39 Bini Aştı

Gazze'deki Can Kaybı Artıyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda, can kaybı sayısı 39,006 olarak güncellendi.

Son 24 Saatte Gerçekleşen Saldırılar

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, son 24 saatte gerçekleşen saldırılarda 23 Filistinli hayatını kaybetti ve 91 kişi yaralandı. Bu saldırıların Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" şeklinde gerçekleştiği bildirildi.

Yaralı Sayısı ve Temas Engeli

Diğer bir yandan, Gazze'deki toplam yaralı sayısının 89,818'e ulaştığı belirlendi. Ayrıca, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu, ancak İsrail ordusunun engellemeleri nedeniyle sağlık ekiplerinin ve sivil savunma görevlilerinin bu cenazelere ulaşmada güçlük çektiği vurgulandı.

Gazze'deki koşullar her geçen gün daha da zorlaşırken, uluslararası toplumdan bu duruma karşı tepkiler gelmeye devam etmektedir.

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