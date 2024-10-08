Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 41 Bin 965'e Ulaştı

Gazze'de Can Kaybı Artmaya Devam Ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları, 368 gündür kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Son günlerde artan çatışmalar sonucunda, bu bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı büyük bir üzüntüyle 41 bin 965'e ulaştı.

Son 24 Saatte Yaşananlar

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, son 24 saat içinde Gazze'ye düzenlenen hava saldırılarında 56 Filistinli yaşamını yitirdi, 278 kişi de yaralandı.Son duruma göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda toplam can kaybı sayısı 41 bin 965 olarak kaydedilirken, yaralı sayısının ise 97 bin 590'a çıktığı bildirildi.