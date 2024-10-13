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Gazze'deki Şati Mülteci Kampı'na Saldırı: 5 Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki saldırısında 5 çocuk yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı. Sivil altyapı hedef alınıyor.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 19:05
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 19:05
Gazze'deki Şati Mülteci Kampı'na Saldırı: 5 Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırısı

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin batısında bulunan Üçgen Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 5 çocuğun hayatını kaybetmesine ve 12 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar arasında ağırlıklı olarak kadınlar ve çocuklar yer aldı.

Saldırının Detayları

Yerli sağlık otoriteleri, saldırının ardından, ciddi yaralanmalarla hastaneye kaldırılanların çoğunun kadın ve çocuk olduğunu bildirdi. Üçgen Şati Mülteci Kampı'nda gerçekleştirilen saldırıda hedef alınan grup hakkında ise ayrıntılı bilgi verilmedi.

Gazze'deki Genel Durum

Mamadani Hastanesi kaynakları, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin çocuğun, 11 bin 378 kadının yanı sıra toplamda 42 bin 227 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini aktardı. Bununla birlikte 98 bin 464 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Yaşanan İnsani Kriz

Halkın güvenli alan olarak sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının da saldırıya uğraması sebebiyle, sivil altyapının tahrip olduğu kaydediliyor. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

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