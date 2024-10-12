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Gazze Hükümeti: İsrail'in Kuzey Gazze'deki Katliamları Soykırımı Derinleştiriyor

Gazze hükümetinden yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeydeki saldırılarının soykırım olarak nitelendirildiği belirtildi.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 23:44
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 23:44
Gazze Hükümeti: İsrail'in Kuzey Gazze'deki Katliamları Soykırımı Derinleştiriyor

Gazze'deki Hükümetten Çarpıcı Açıklama

Gazze hükümeti, İsrail ordusunun kuzey Gazze'deki saldırılarının soykırım niteliğinde olduğunu ifade etti. Yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'nın da aralarında bulunduğu bölgelere yönelik saldırılarının son 7 gündür devam ettiği vurgulandı.

İlk Yardıma Engeller ve Sağlık Sisteminin Çökmesi

İsrail'in, bu süreçte ilk yardım ekiplerinin Gazze'deki ölümlere ulaşmasını engellediği ve sağlık altyapısını hedef alarak sistemi çökertmeye çalıştığı aktarıldı. Açıklamaya göre, 285 Filistinli yaşamını yitirirken, bunlardan 75'inin cenazelerine ulaşım imkânı tanınmadı.

Bölgenin İnsanlığa Karşı Suçları

Gazze hükümeti, bu eylemlerin insanlığa ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, İsrail'in kuzey Gazze'yi "yıkım ve ölüm" bölgesine dönüştürmeye çalıştığına dikkat çekti. Bu durumun soykırım kapsamına girdiği ifade edildi.

Uluslararası Toplumdan Yardım Talebi

Açıklamada, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına, Gazze'deki kanı durdurmak için acilen harekete geçme çağrısı yapıldı.

Devam Eden Saldırılar

İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun bölgelerine yönelik kara saldırıları ve kuşatmaları 7. gününe girmiş durumda.

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