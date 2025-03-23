Gazze Hükümeti: Soykırım ve Sessizlik Ortasında İnsani Felaket Kapıda

Gazze'deki hükümet, İsrail'in devam eden soykırımı ve uluslararası sessizliğin gölgesinde, Gazze Şeridi'nin bir insani felaketle karşı karşıya olduğunu belirtti. Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik soykırım ve saldırılarını sürdürmesiyle birlikte, 2,4 milyon Filistinli olağanüstü bir insani krizle ve felaketle karşı karşıya kaldı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'deki sınır kapılarını kapatarak insani yardım girişini engellemesinin mevcut durumu daha da kötüleştirdiğine dikkat çekildi. "Filistin halkı, özellikle bir milyondan fazla çocuk ve yaşlı, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle büyük sıkıntı çekiyor. İşgalci güçler, gıda ve ilaç taşıyan kamyonların girişine engel oluyor, bu da açlık oranlarının ve beslenme yetersizliğinin artmasına neden oluyor" denildi.

İsrail'in sivil halkı hedef alarak, hiçbir ayrım yapmadan insanları, taşları ve ağaçları öldürmeye devam ettiğine dikkat çekerken, bu durumun uluslararası toplumun sessizliği eşliğinde devam ettiğine vurgu yapıldı.

Ek olarak, İsrail’in su kaynaklarını hedef alan politikaları altında, sivil halkın suya erişiminin zorlaştığı, bu durumun da içme suyu kaynaklarının azalmasına ve hastalıkların yayılmasına yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, ayrıca, Gazze'ye yemek pişirmek için gerekli olan yakıtın girişine yapılan engellerin fırınların kapanmasına ve hayati hizmetlerin durmasına neden olduğu belirtildi. "Şu anda karşı karşıya olduğumuz, çok boyutlu bir insani felakettir ve bu tehlike, işgalin devam eden kuşatmasıyla giderek daha da büyümektedir" ifadeleri kullanıldı.

Özellikle uluslararası toplumun ve Arap dünyasının sessizliğinin, işgallerin suçlarını sürdürmesine olanak tanıdığına dikkat çekilerek, "Bu nedenle, hukuki ve ahlaki sorumluluklarımızı yerine getirmeli, bu suçları durdurmak için derhal harekete geçmeliyiz" denildi.

Hükümet ayrıca, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için gerekli geçiş noktalarının bir an önce açılması gerektiğini vurguladı. Gazze Şeridi'nde bu sabah erken saatlerde gerçekleştirilen İsrail hava saldırılarında en az 30 Filistinli hayatını kaybetti; 49 bin 747 Filistinli, 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda yaşamını yitirdi. Yaralı sayısı ise 113 bin 213'e ulaştı.