Gazze Hükümeti: Uluslararası Toplum Ateşkesin İnsani Protokolünü Uygulamalı

Gazze'den Acil Çağrı: Ateşkes Protokolü Uygulansın

Gazze'deki hükümet, uluslararası toplumu, ateşkes anlaşması çerçevesinde insani yardımların Gazze'ye girişini öngören insani protokolün uygulanması için İsrail’e baskı yapmaya çağırdı.

İnsani Kriz Derinleşiyor

Hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, yaptığı açıklamada, insani yardımların Gazze'ye ulaşmaması durumunda “benzeri görülmemiş bir insani felaketin” yaşanabileceği uyarısında bulundu. Gazze Şeridi’nde devam eden insani kriz ve yaşanan mağduriyetlerin altını çizen Sevabite, “Ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak imzalanan insani protokoldeki açık hükümlere rağmen, İsrail işgali taahhütlerine uymadı ve imzaladığı maddeleri uygulamadı. Yardım, insani destek ve barınma malzemelerinin girişini sürekli olarak geciktiriyor ve engelliyor.” şeklinde konuştu.

Kıtlık ve Tehditler

Sevabite, Gazze'de gıda ve içme suyu konusunda ciddi kıtlık yaşandığını, bu durumun özellikle çocuklar arasında yetersiz beslenme oranlarını artırdığını vurguladı. Ayrıca, tıbbi malzemelerin tükenmesinin binlerce hastanın hayatını tehdit ettiğini belirtti.

Uluslararası Toplumdan Destek Bekleniyor

Gazze’deki insani krizin giderek derinleştiğini ifade eden Sevabite, “60 bin konteyner ve 200 bin çadırın girişine izin verilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail’in teslimatı geciktirmesi, on binlerce Filistinlinin açıkta kalmasına neden oldu.” dedi. Bu bağlamda, uluslararası toplumu ve ateşkes anlaşmasının garantör taraflarını, İsrail’in taahhütlerini yerine getirmesi ve Gazze’de “benzeri görülmemiş bir insani felaketin” önlenmesi için Tel Aviv'e baskı yapmaya davet etti.