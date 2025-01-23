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Gazze Hükümeti, Yerinden Edilenlerin Dönüş Prosedürlerini Duyurdu

Gazze hükümeti, yerinden edilenlerin dönüşü için yeni prosedürleri 26 Ocak'tan itibaren uygulamaya koyacak.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 18:39
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 18:39
Gazze Hükümeti, Yerinden Edilenlerin Dönüş Prosedürlerini Duyurdu

Yerinden Edilen Filistinlilerin Dönüş Prosedürü Açıklandı

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, Gazze'nin güney ve orta vilayetlerinde yerinden edilmiş olan Filistinlilerin, 26 Ocak 2025 Pazar gününden itibaren Gazze ve kuzey vilayetlerine dönüşleri sırasında izlemeleri gereken prosedürleri duyurdu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 26 Ocak'tan itibaren batı sahilindeki Reşid Caddesi'nden Gazze ve kuzey vilayetlerine yalnızca yaya olarak hareket etmeye izin verileceği belirtildi.

Açıklamada, Filistinlilerin doğudaki Selahaddin Caddesi üzerinden ise sadece araç ve otomobillerle hareket edebilecekleri ifade edildi. Her türlü araç için geçiş noktalarında x-ray cihazlarıyla denetimler yapılacağı aktarıldı.

Medya Ofisi ayrıca, anlaşmanın 22. gününe denk gelen 8 Şubat Cumartesi günü vatandaşların Selahaddin Caddesi üzerinden Gazze ve kuzey vilayetlerine gidiş-dönüş yaparken yaya olarak hareket edebileceklerini duyurdu. Filistinlilere, kendi güvenliklerini ve ailelerinin güvenliğini korumak amacıyla bu talimatlara uymaları çağrısında bulunuldu.

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