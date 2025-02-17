Gazze Hükümetinden Yardım Tırları Açıklaması: Gözlemlenen Sayı Belirlenenin Yüzde 30'u

Gazze'deki hükümet, son iki gün içinde bölgeye giriş yapan insani yardım yüklü tır sayısının, önceden belirlenen miktarın yüzde 30'unu geçmediğini duyurdu.

Hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Son iki günde Gazze Şeridi'ne giriş yapan tırların sayısı, belirlenen rakamın yüzde 30'unu geçmedi," ifadesine yer verildi.

Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, yapmış olduğu bir açıklamada, İsrail'in gerekli insani yardım araçlarının bölgeye girmesine izin vermekten kaçındığını ve bu durumun ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini vurguladı.

19 Ocak Pazar günü yürürlüğe giren Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması uyarınca, Gazze Şeridi'ne günlük 600 yardım tırının girmesi gerektiği bildirilmişti.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak 2025'e kadar olan süre zarfında, Gazze Şeridi'nde 61 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırılar düzenlemiştir. Bu saldırılar sonucunda 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar ile birlikte çok sayıda sivil yaşamını yitirmiştir.

Gazze'deki saldırılarda, altyapı, hastaneler ve yerinden edilen Filistinlilerin barındığı okullar hedef alınmış, bu yüzden 2,3 milyon nüfuslu bölgede yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edilmiştir.

Uzun süre insani yardım girişinin engellenmesi, hastanelerin hizmet dışı kalması ve çadırların dahi hedef alınması nedeniyle Gazze halkı, ciddi miktarda insani yardıma ihtiyaç duyuyor.