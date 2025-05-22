Gazze İçin Avrupa'nın Önünde Ağıt: Filistin Destekçisi Kadın Duygularını Dile Getirdi

AB Komisyonu Önünde Filistin İçin Ağıt

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu önünde, Hesla isimli genç bir kadın, Gazze'deki krizle dayanılmaz bir şekilde yüzleşerek bu durumu protesto etti. AB'nin sessizliğine ve olumsuz tutumuna dikkat çekmek amacıyla burada bulunan kadın, elindeki Filistin bayrağı ile geleneksel kıyafetleri arasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğrafını taşımıyordu.

Protesto ile Duygularını Dile Getirdi

Genç kadın, AB çalışanlarının her perşembe gerçekleştirdiği Gazze protestosuna destek vererek, “Artık dayanamıyorum”, “Sessizliğiniz suç ortaklığı”, “Gazze'de soykırım var” gibi ifadelerle duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Yüksek sesle yaptığı haykırışlar, çevredeki insanların dikkatini çekti.

Hesla, protestosunun yoğunluğuyla yere yığıldı. O esnada orada bulunan protestocular, kadının yardımına koştu. AB Komisyonu güvenlik görevlileri, kadının durumu ile ilgili Belçika polisini olay yerine çağırdı. Polis, Hesla'yı bir süre sorguladıktan sonra serbest bıraktı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu önünde Arap asıllı genç bir kadın, Avrupa'nın soykırıma suç ortaklığı ettiğini haykırarak Gazze için ağıt yaktı. Yüksek sesle "Artık dayanamıyorum", "Sessizliğiniz suç ortaklığı", "Gazze'de soykırım var" ifadelerini kullanan kadın, "Gazze" diye haykırarak ağıt yaktı. Yere yığılan kadının yardımına protesto için orada bulunan AB çalışanlarından bir grup koştu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu önünde Arap asıllı genç bir kadın, Avrupa'nın soykırıma suç ortaklığı ettiğini haykırarak Gazze için ağıt yaktı. Yüksek sesle "Artık dayanamıyorum", "Sessizliğiniz suç ortaklığı", "Gazze'de soykırım var" ifadelerini kullanan kadın, "Gazze" diye haykırarak ağıt yaktı. Yere yığılan kadının yardımına protesto için orada bulunan AB çalışanlarından bir grup koştu.